В своем иске к модели Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и ее "секс-наставнику" Александру Кириллову (Алексу Лесли) миллиардер Олег Дерипаска назвал не соответствующей действительности информацию, что Рыбка якобы являлась его любовницей, сообщает Znak.com. В иске Дерипаски утверждается, что распространением фотографий с миллиардером Рыбка занималась для удовлетворения обывательского интереса Фото: nastya_rybka.ru / Instagram В иске говорится, что информация о том, что Вашукевич являлась любовницей миллиардера, не соответствует действительности, а распространением фотографий с Дерипаской Лесли и Рыбка занимались лишь для того, чтобы "удовлетворить обывательский интерес" и прорекламировать свои курсы по соблазнению. В материалах дела также содержатся частные жалобы, в которых представители СМИ, в том числе Znak.com, пытаются оспорить решение Усть-Лабинского суда Краснодарского края России о блокировке ряда материалов, посвященных связям Дерипаски с вице-премьером России Сергеем Приходько.Юристы изданий, а также Фонда борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального настаивают, что обеспечительные меры, предпринятые судом, несоразмерны и являются нарушением свободы слова.Заседания, на которых будут рассматриваться иск, пройдут в Краснодарском краевом суде России 27 марта. Скриншот: znak.com 8 февраля Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором утверждается, что Приходько и Дерипаска в августе 2016 года провели три дня на яхте миллиардера вместе с "девушками из эскорт-агентств".Дерипаска, по мнению Навального, мог быть одним из посредников Кремля при вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, эту тему он мог обсуждать с Приходько во время плавания на яхте.В своем Instagram модель Настя Рыбка, которая в 2016 году якобы состояла в отношениях с Дерипаской, опубликовала фото и видео с яхты. Бизнесмен подал в суд на Рыбку, а также ее "секс-тренера" за публикацию частных фото без разрешения.Приходько назвал расследование провокацией, но заверил, что подавать в суд на Навального не будет.Роскомнадзор на основании решения Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края РФ от 9 февраля внес в список ресурсов, содержащих запрещенную к распространению информацию, расследование Фонда борьбы с коррупцией. Под запрет попали страница с расследованием на сайте Навального, а также видео с материалами, опубликованное в YouTube, 14 постов в Instagram и еще семь видеороликов на YouTube.9 февраля "Радио Свобода" и "Медиазона" получили уведомления Роскомнадзора с требованием удалить фотографии из новостей о расследовании Навального по Дерипаске и Приходько. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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