Фигурант дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрий Крысин 19 марта пришел на заседание Печерского суда Киева без адвокатов и заявил судейской коллегии, что ему нужно время на заключение договора с защитником. Крысин пришел в суд без адвокатов Фото: Maria Tomak / Facebook Крысин явился на заседание без адвокатов и заявил судейской коллегии, что ему нужно время на заключение договора с защитником. Суд постановил отложить судебное заседание для ознакомления Крысина с апелляционными жалобами и ходатайствами, поданными по делу, и для заключения договора с новым адвокатом.Журналист газеты "Вести" Веремий был убит во время Революции достоинства – в ночь на 19 февраля 2014 года в центре Киева. Он возвращался домой с работы на такси. Автомобиль остановили титушки, вытащили пассажиров и стали избивать их битами.22 декабря 2017 года Шевченковский районный суд Киева признал Крысина, участвовавшего в избиении, виновным в хулиганстве и приговорил его к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком два года. Это означает, что если в ближайшие два года Крысин не совершит правонарушений, останется на свободе, а его судимость будет считаться погашенной.28 декабря Генпрокуратура подала апелляцию на условный срок Крысину, а также еще ряд апелляционных жалоб.26 февраля 2018 года волонтеры и активисты посетили Крысина в детском отделении Института сердца в Киеве и вылили на него зеленку. По их мнению, подозреваемый скрывается в больнице от заседания по апелляции прокуратуры. Директор медицинского учреждения Борис Тодуров заявил, что прибывание Крысина в детском отделении было связано с отсутствием мест во взрослом. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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