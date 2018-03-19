|
Заседание суда по делу Крысина перенесли на 2 апреля
|
19.03.2018 15:19
|
Фигурант дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрий Крысин
19 марта пришел на заседание Печерского суда Киева без адвокатов и
заявил судейской коллегии, что ему нужно время на заключение
договора с защитником. Крысин пришел в суд без адвокатов Фото:
Maria Tomak / Facebook Крысин явился на заседание без адвокатов и
заявил судейской коллегии, что ему нужно время на заключение
договора с защитником. Суд постановил отложить судебное
заседание для ознакомления Крысина с апелляционными жалобами и
ходатайствами, поданными по делу, и для заключения договора с новым
адвокатом.Журналист газеты "Вести" Веремий был убит во время
Революции достоинства – в ночь на 19 февраля 2014
года в центре Киева. Он возвращался домой с работы на такси.
Автомобиль остановили титушки, вытащили пассажиров и стали избивать
их битами.22 декабря 2017 года Шевченковский районный суд Киева
признал Крысина, участвовавшего в избиении, виновным в
хулиганстве и приговорил его к четырем годам лишения свободы с
испытательным сроком два года. Это означает, что если в ближайшие
два года Крысин не совершит правонарушений, останется на свободе, а
его судимость будет считаться погашенной.28
декабря Генпрокуратура подала апелляцию на условный срок
Крысину, а также еще ряд апелляционных жалоб.26 февраля 2018 года
волонтеры и активисты посетили Крысина в детском отделении
Института сердца в Киеве и вылили на него зеленку. По их
мнению, подозреваемый скрывается в больнице от заседания по
апелляции прокуратуры. Директор медицинского учреждения Борис
Тодуров заявил, что прибывание Крысина в детском отделении
было связано с отсутствием мест во взрослом.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира