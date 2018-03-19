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"Скучали по мне?" Здание МИД Британии украсилось огромным портретом Путина
19.03.2018 15:26

Вечером 18 марта на фасаде здания МИД Британии в Лондоне появилась световая проекция с изображением российского лидера Владимира Путина, который вновь получил безоговорочную поддержку граждан страны на прошедших выборах президента.

"Скучали по мне?" Здание МИД Британии украсилось огромным портретом Путина

«Miss Me?» («Скучали по мне?» – англ.), — улыбаясь, «спрашивает» лондонцев Владимир Путин.

«Очень удобно, что на Западе во всем виноваты русские и Путин. Путин вмешивается в выборы в Америке, Путин отравил Скрипаля, Путин обрушил курс биткоина.

Русские любят своего сильного лидера и вновь избрали его президентом.

Давайте почитать выбор русского народа», — говорится в подписи к видео, опубликованному на канале арт-группы Philosoraptor.

 

 

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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