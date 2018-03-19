Вечером 18 марта на фасаде здания МИД Британии в Лондоне появилась световая проекция с изображением российского лидера Владимира Путина, который вновь получил безоговорочную поддержку граждан страны на прошедших выборах президента.

«Miss Me?» («Скучали по мне?» – англ.), — улыбаясь, «спрашивает» лондонцев Владимир Путин.

«Очень удобно, что на Западе во всем виноваты русские и Путин. Путин вмешивается в выборы в Америке, Путин отравил Скрипаля, Путин обрушил курс биткоина.

Русские любят своего сильного лидера и вновь избрали его президентом.

Давайте почитать выбор русского народа», — говорится в подписи к видео, опубликованному на канале арт-группы Philosoraptor.

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