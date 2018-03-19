Американская модель Кайли Дженнер показала фигуру в бассейне после родов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Кайли Дженнер: Соседская девчонка Фото: kyliejenner / Instagram Фото она обнародовала в Instagram."Соседская девчонка", – написала она. Публикация от Kylie (@kyliejenner) 17 Мар 2018 в 4:28 PDT * Публикация от Kylie (@kyliejenner) 17 Мар 2018 в 2:15 PDT girls next door Публикация от Kylie (@kyliejenner) 17 Мар 2018 в 1:53 PDT Кайли Дженнер родила дочь Сторми от рэпера Трэвиса Скотта (Уэбстера). Дженнер официально не является его супругой.Кайли – вторая дочь Брюса Дженнера и бизнесвумен Крис Дженнер. У Кайли Дженнер есть сестра Кендалл. У нее есть также единоутробные сестры Кортни Кардашян, Ким Кардашян, Хлои Кардашян и брат Роб Кардашян, единокровные братья Бартон Дженнер, Брендон Дженнер, Броуди Дженнер и единокровная сестра Кейси Дженнер. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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