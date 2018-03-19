Украинцы составляют почти половину всех иностранцев, имеющих вид на жительство в Польше

Почти 60% из них - молодые люди в возрасте от 20 до 39 лет. С 2015 года количество украинских мигрантов в стране выросла втрое, сообщает миграционная служба Польши.

Украинцы составляют почти половину всех иностранцев, имеющих вид на жительство в Польше. Большинство, а именно 115000, имеют разрешения на временное проживание (до 3 лет).

Больше только, почти 40000, украинский проживает в Мазовецком воеводстве (Варшава), еще около 30 000 - в Малополському (Краков) и Нижнесилезском (Вроцлав) воеводствах.

Большинство украинских мигрантов выезжают в Польшу с целью поиска работы.

Напомним, что в бсяг перечислений домой из Польши украинских рабочих вырос в 2017 роки почти в полтора раза.