Сводка Новостей
- Количество украинский в Польше превысило 150 тыс
- Рада может завтра рассмотреть проект постановления о непризнании легитимности выборов президента РФ
- Если бы выборы были завтра: Тимошенко выкинула Порошенко и его Блок из тройки рейтинговых лидеров
- Трансгендер Зианджа: Хотелось бы семью! Всем девушкам этого хочется!
- Новая эра мобильного интернета: преимущества сети 4G для украинцев
|Тимошенко: "Батькивщина" поддержит снятие неприкосновенности с Савченко
|19.03.2018 15:51
|
Мы будем голосовать за снятие неприкосновенности с любого депутата"часть "Всеукраинское объединение" Батькивщина "в Верховной Раде намерена поддержать представление Генеральной прокуратуры на снятие неприкосновенности, задержание и арест депутата Надежды Савченко (внефракционный).
Юлия Тимошенко и Надежда Савченко. Фото: 24tv.ua
Об этом рассказала председатель фракции Юлия Тимошенко, передают "Украинские Новости" .
"Наша часть против неприкосновенности Президента, депутатов, судей, прокуроров, любого. Поэтому мы всегда голосуем за снятие неприкосновенности. Мы будем голосовать за снятие неприкосновенности с любого депутата, где будут представления силовых структур" , - сказала она.
Тимошенко считает, что представление на Савченко призваны отвлечь внимание общества от проблем в стране, в частности от коррупции.
Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента рассмотрит представление Генеральной прокуратуры на снятие неприкосновенности, задержание и арест Савченко 21 марта. Заседание запланировано на 15:00.
Напомним, в Комитет ВР по вопросам регламента и организации работы Совета поступило представление ГПУ о привлечении к уголовной ответственности, задержания и ареста народного депутата Надежды Савченко.
Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следователи ГПУ есть доказательства того, что депутат Савченко планировала теракт в зале Верховной Рады . Совет сразу же исключила депутатку Надежду Савченко из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.
Отметим, что Верховная Рада исключила Савченко из состава Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.