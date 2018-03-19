Мы будем голосовать за снятие неприкосновенности с любого депутата"

Об этом рассказала председатель фракции Юлия Тимошенко, передают "Украинские Новости" .

"Наша часть против неприкосновенности Президента, депутатов, судей, прокуроров, любого. Поэтому мы всегда голосуем за снятие неприкосновенности. Мы будем голосовать за снятие неприкосновенности с любого депутата, где будут представления силовых структур" , - сказала она.

Тимошенко считает, что представление на Савченко призваны отвлечь внимание общества от проблем в стране, в частности от коррупции.

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента рассмотрит представление Генеральной прокуратуры на снятие неприкосновенности, задержание и арест Савченко 21 марта. Заседание запланировано на 15:00.

Напомним, в Комитет ВР по вопросам регламента и организации работы Совета поступило представление ГПУ о привлечении к уголовной ответственности, задержания и ареста народного депутата Надежды Савченко.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следователи ГПУ есть доказательства того, что депутат Савченко планировала теракт в зале Верховной Рады . Совет сразу же исключила депутатку Надежду Савченко из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.