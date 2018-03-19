Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству юстиции вместе с бизнес-омбудсменом и правительственным офисом инвестиций проанализировать ситуацию с рядом обысков в компаниях на прошлой недели. Гройсман заявил, что обыски должны стать предметом обсуждения на одном из первых заседаний комиссии, образованной для реализации закона по #МаскиШоуСтоп Фото: ЕРА "На прошлой неделе состоялся ряд обысков в компаниях. Я буду защищать легальный бизнес и нам нужно разобраться, что происходит. Чтобы силовики не использовали властные полномочия", – написал он. Гройсман поручил Министерству юстиции вместе с бизнес-омбудсменом и правительственным офисом инвестиций проанализировать эту ситуацию."Пообщаться с силовыми структурами и представителями бизнеса, чтобы мы сделали предварительные выводы. И дальше все вопросы должны быть предметом обсуждения на одном из первых заседаний комиссии, образованной для реализации закона по #МаскиШоуСтоп", – добавил он. https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/videos/680893732079544/ 16 марта сооснователь компании "Новая почта" Владимир Поперешнюк рассказал об обысках в офисах компании в Киеве, Полтаве и Харькове, а также в его личном кабинете.Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщала, что обыски проходят в 15 помещениях.В ГПУ заявляли, что во время обысков были обнаружены и изъяты документы и деньги.Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что уголовное производство открыто в отношении должностных лиц компании "Новая почта" и родственных ей предприятий по делу о неуплате налогов в отдельно крупных размерах.19 марта в компании сообщили, что во время обысков правоохранители изъяли 132 тыс. грнКомпания "Новая почта" была основана в 2001 году. Ее сеть насчитывает более 2,35 тыс. отделений. Автопарк компании насчитывает свыше 3600 автомобилей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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