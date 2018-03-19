Беглый внефракционный нардеп Александр Онищенко рассказал, что был коммуникатором между президентом Украины Петром Порошенко и лидером "Батьківщини" Юлией Тимошенко. Онищенко: На Тимошенко пытались надавить моими уголовными делами Фото: Александр Онищенко / Facebook По словам Онищенко, его конфликт с президентом Петром Порошенко возник из-за подозрений главы государства, что нардеп финансирует лидера "Батьківщини"."У меня не было конфликтов из-за денег или еще чего-то. Просто на тот период я был коммуникатором между Порошенко и Тимошенко. Конфликт начался, когда на меня возбудили уголовное дело, после местных выборов – конец 2015 года. У меня на округе Тимошенко набрала максимальное количество голосов. Петру Алексеевичу это очень не понравилось. Он думал, что я ее финансирую. И всегда говорил мне этого не делать. Я и так никогда не финансировал Тимошенко. Но вижу, почему у нее такие результаты. Объяснял ему, что результаты Тимошенко улучшаются, потому что его результаты падают, люди перестали его любить", – рассказал нардеп.По словам Онищенко, нардепы от БПП Игорь Кононенко и Сергей Березенко убеждали президента, что он помогает Тимошенко."В мае месяце хотели создать коалицию. И при попытке втянуть туда Тимошенко, она ответила: "Если я буду в коалиции с такими, как Порошенко и Яценюк (лидер "Народного фронта", экс-премьер Арсений Яценюк. – ), у меня не будет никакого будущего". На нее пытались надавить моими уголовными делами. Но ее не интересуют чужие проблемы, следовательно надавить на Юлию Владимировну нереально", – отметил он.Онищенко фигурирует в деле о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии компании "Укргазвидобування". По данным следствия, государству был нанесен убыток на сумму около 3 млрд грн. Следствие установило причастность к незаконной схеме 29 человек, включая Онищенко.По информации Генеральной прокуратуры, нардеп покинул Украину 2 июля 2016 года.5 июля того же года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора о привлечении к ответственности, задержании и аресте Онищенко. Сам он отказался присутствовать на заседании парламента, заявив, что его "подставили и кинули".29 июля политик сообщил, что находится в Лондоне и готов отстаивать свою правоту в британском суде.В декабре Онищенко рассказал в интервью изданию "Страна", что по поручению Администрации Президента скупал голоса в Верховной Раде, "торговался и организовывал коммерческие голосования" в пользу Порошенко. Онищенко также отметил, что на протяжении года записывал свои разговоры с Порошенко и его окружением на диктофон в наручных часах, а в конце ноября передал аудиозаписи спецслужбам США.Президент Украины утверждал, что ничего не слышал о пленках Онищенко.18 декабря 2017 года Соломенский районный суд Киева разрешил проводить заочное расследование в деле Онищенко.В январе 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины обратились к властям Испании и Германии с просьбой об экстрадиции политика.5 марта Онищенко вручили новое подозрение. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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