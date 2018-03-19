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Онищенко: Тимошенко не интересуют чужие проблемы, поэтому надавить на нее нереально
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19.03.2018 16:06
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Беглый внефракционный нардеп Александр Онищенко рассказал, что был
коммуникатором между президентом Украины Петром Порошенко и лидером
"Батьківщини" Юлией Тимошенко. Онищенко: На Тимошенко пытались
надавить моими уголовными делами Фото: Александр Онищенко /
Facebook По словам Онищенко, его конфликт с президентом Петром
Порошенко возник из-за подозрений главы государства, что нардеп
финансирует лидера "Батьківщини"."У меня не было конфликтов из-за
денег или еще чего-то. Просто на тот период я был коммуникатором
между Порошенко и Тимошенко. Конфликт начался, когда на меня
возбудили уголовное дело, после местных выборов – конец 2015 года.
У меня на округе Тимошенко набрала максимальное количество голосов.
Петру Алексеевичу это очень не понравилось. Он думал, что я ее
финансирую. И всегда говорил мне этого не делать. Я и так никогда
не финансировал Тимошенко. Но вижу, почему у нее такие результаты.
Объяснял ему, что результаты Тимошенко улучшаются, потому что его
результаты падают, люди перестали его любить", – рассказал
нардеп.По словам Онищенко, нардепы от БПП Игорь Кононенко и Сергей
Березенко убеждали президента, что он помогает Тимошенко."В мае
месяце хотели создать коалицию. И при попытке втянуть туда
Тимошенко, она ответила: "Если я буду в коалиции с такими, как
Порошенко и Яценюк (лидер "Народного фронта", экс-премьер
Арсений Яценюк. – ), у меня не будет никакого будущего". На
нее пытались надавить моими уголовными делами. Но ее не интересуют
чужие проблемы, следовательно надавить на Юлию Владимировну
нереально", – отметил он.Онищенко фигурирует в деле о
злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии компании
"Укргазвидобування". По данным следствия, государству был
нанесен убыток на сумму около 3 млрд грн. Следствие установило
причастность к незаконной схеме 29 человек, включая
Онищенко.По информации Генеральной прокуратуры, нардеп
покинул Украину 2 июля 2016 года.5 июля того же года Верховная
Рада поддержала представления генпрокурора о привлечении
к ответственности, задержании и аресте Онищенко. Сам
он отказался присутствовать на заседании парламента,
заявив, что его "подставили и кинули".29 июля политик сообщил,
что находится в Лондоне и готов отстаивать свою правоту в
британском суде.В декабре Онищенко рассказал в интервью изданию
"Страна", что по поручению Администрации Президента скупал
голоса в Верховной Раде, "торговался и организовывал коммерческие
голосования" в пользу Порошенко. Онищенко также отметил, что на
протяжении года записывал свои разговоры с Порошенко и его
окружением на диктофон в наручных часах, а в конце
ноября передал аудиозаписи спецслужбам США.Президент Украины
утверждал, что ничего не слышал о пленках Онищенко.18 декабря
2017 года Соломенский районный суд Киева разрешил проводить
заочное расследование в деле Онищенко.В январе 2018 года
Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное
антикоррупционное бюро Украины обратились к властям Испании и
Германии с просьбой об экстрадиции политика.5
марта Онищенко вручили новое подозрение.
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