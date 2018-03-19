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|В Раде планируют пускать депутатов только через рамки
|19.03.2018 16:06
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Проект регулирует порядок доступа к таким учреждениям, как парламент, кабинет министров и т.д.В Верховную Раду внесли законопроект, регулирующий порядок доступа граждан к парламенту.
Авторами законопроекта выступили все лидеры фракций, - гласит информация на сайте Верховной Рады.
Один из авторов, нардеп от "Батькивщины" Сергей Соболев в комментарии Украинской правде рассказал, что такой законопроект является "мировой практикой".
"Проект регулирует порядок доступа к таким учреждениям, как парламент, кабинет министров и т.д.", - отметил нардеп от "Батькивщины" Сергей Соболев
"Этот законопроект узаконивает прохождения через раму народных депутатов, как это делается в аэропортах ради безопасности. Если в депутат есть оружие, даже именная, депутат не имеет права заходить в сессионный зал или любую государственное учреждение кроме судов", - сказал он.
По словам Соболева, если такое оружие есть, депутат должен покинуть ее в сейфах, которые будут размещены у входов.
На уточняющий вопрос, что будет в том случае, если рамка покажет, что депутат имеет при себе оружие, то имеет право охрана силой ее удалить, Соболев уточнил: " Этого человека просто не пропустят - доступ будет запрещен".
Он добавил, что то же будет касаться охранников депутата.
Кроме того, Соболев отметил, что, к сожалению, законопроект не касается судов, там охрану осуществляет другой государственный орган.
"Поэтому сейчас безотлагательно готовятся поправки, в другой закон, чтобы сделать так же с судами" , - добавил Соболев.
Напомним, 15 марта Савченко вывели из сессионного зала, за якобы гранаты в сумке.