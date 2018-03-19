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Бутусов: Дело "Новой почты" требует выражения своей позиции от каждого гражданина и государственного деятеля Украины
19.03.2018 16:14
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Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ".

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Дело "Новой почты" требует выражения своей позиции от каждого гражданина и государственного деятеля Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сегодня 15.43 | комментариев:

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Правоохранители сняли маски. Но шоу продолжается.Глава президентского совета по инвестициям Борис Ложкин долго говорил о прекрасном инвестклимате в Украине, но свой инвестиционный проект начал в Германии. Сломался Ложкин. И теперь будет логично, если совет по инвестициям возглавит директор "Новой почты". Он не сломался. И сейчас его словам об инвестициях будут доверять больше только.Дело "Новой почты" – тема, которая требует выражения своей позиции от каждого гражданина и государственного деятеля.Президент анонсировал свою избирательную кампанию заявлением о том, что бизнес будет защищен от необоснованных визитов правоохранителей. И тут же следователи прокуратуры показали, как практика и слова различаются в жизни.Да, пришли без спецназа, без масок. Но пришли, а не послали требование. Как будто бизнес пугают маски. Нет, бизнес пугает то, что под масками остается все то же желание контролировать и вмешиваться в чужую работу.Избирательная кампания начинается с демонстрации, что силовики все равно могут зайти к любому. Создание бизнеса в Украине – это ответственность и задача, и пока это не осознают те, кто получает зарплату из налогов, "безмаски-шоу" все равно продолжатся.Все слова об "инвестиционном климате" президента и премьер-министра дискредитированы. Сегодня от генерального прокурора зависит, как государство выпутается из этой истории, которая бьет по всей стране.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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