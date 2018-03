var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4063; coreola.articleid = 237253; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4063] = 4063; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs.html", "name": "Блоги" } } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs/jurbutusov.html", "name": "Юрий Бутусов" } } ] }

Блоги

Юрий Бутусов



Юрий Бутусов

Дело "Новой почты" требует выражения своей позиции от каждого гражданина и государственного деятеля Украины { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/blogs/jurbutusov/delo-novoy-pochty-trebuet-vyrazheniya-svoey-pozicii-ot-kazhdogo-grazhdanina-i-gosudarstvennogo-deyatelya-ukrainy-237253.html" }, "headline": "Дело "Новой почты" требует выражения своей позиции от каждого гражданина и государственного деятеля Украины", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2372/53_main.jpg", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2018-03-19T15:43:32+02:00", "dateModified": "2018-03-19T16:05:19+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "description": "Обыски Генпрокуратуры в "Новой почте" дискредитировали все заявления президента и премьер-министра об инвестиционном климате в Украине, подчеркивает журналист Юрий Бутусов." , "keywords": "Петр Порошенко, инвестиции, Юрий Бутусов, Генеральная прокуратура, Новая почта, Генпрокуратура, ГПУ, обыски" } Юрий Бутусов Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ". все материалы автора → Дело "Новой почты" требует выражения своей позиции от каждого гражданина и государственного деятеля Украины Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сегодня 15.43 | комментариев: Источник: Юрий Бутусов / Facebook Опубликовано с личного разрешения автора Правоохранители сняли маски. Но шоу продолжается.Глава президентского совета по инвестициям Борис Ложкин долго говорил о прекрасном инвестклимате в Украине, но свой инвестиционный проект начал в Германии. Сломался Ложкин. И теперь будет логично, если совет по инвестициям возглавит директор "Новой почты". Он не сломался. И сейчас его словам об инвестициях будут доверять больше только.Дело "Новой почты" – тема, которая требует выражения своей позиции от каждого гражданина и государственного деятеля.Президент анонсировал свою избирательную кампанию заявлением о том, что бизнес будет защищен от необоснованных визитов правоохранителей. И тут же следователи прокуратуры показали, как практика и слова различаются в жизни.Да, пришли без спецназа, без масок. Но пришли, а не послали требование. Как будто бизнес пугают маски. Нет, бизнес пугает то, что под масками остается все то же желание контролировать и вмешиваться в чужую работу.Избирательная кампания начинается с демонстрации, что силовики все равно могут зайти к любому. Создание бизнеса в Украине – это ответственность и задача, и пока это не осознают те, кто получает зарплату из налогов, "безмаски-шоу" все равно продолжатся.Все слова об "инвестиционном климате" президента и премьер-министра дискредитированы. Сегодня от генерального прокурора зависит, как государство выпутается из этой истории, которая бьет по всей стране. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



