Больше только продали активов банка "Форум" - на 1000000000 гривен, "Дельта банка" - на 947 000 000 гривен и "ФИДОБАНК» - на 429 000 000 гривен

Больше только продали активов банка "Форум" - на 1000000000 гривен, "Дельта банка" - на 947 000 000 гривен и "ФИДОБАНК» - на 429 000 000 гривен, - сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Переглянути зображення у Твіттері Мінекономрозвитку ✔@mineconomdev Мінекономрозвитку✔@mineconomdev 7 млрд гривень заробили #ProZorroПродажі на реалізації активів збанкрутілих банків та непрофільного державного майна! За всіма цифрами можна слідкувати в режимі реального часу: http://goo.gl/H615CW @nefyodov Про це говорять 24 осіб Відомості про Рекламу у Твіттері та конфіденційність

Более 68% всех реализованных активов - права по кредитным требованиям, 12,5% - недвижимое имущество. Остальные проданных банковских активов - офисная техника, транспортное оборудование и земельные участки.

Кроме банковских активов с начала внедрения системы "Prozorro. Продажи" реализовывали имущество государственных и коммунальных предприятий, стоимость которого составляет около 105 000 000 гривен.

Систему "Prozorro.Продажи" ввели в конце 2016 года. Уже весной 2017 она "заработала" свой первый миллиард.