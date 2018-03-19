Исполняющий обязанности председателя Николаевского аэропорта Владислав Волошин не оставил предсмертной записки, заявили в полиции. Волошин застрелился 18 марта Скриншот: НикВести HD / YouTube "Записки он не оставил. Более того, когда приехали медики, он был жив, был в контактном состоянии. Он не сообщил никакой информации, никого не обвинил, причин не объяснил. Общался с медиками, мог говорить, но не сказал ничего, что помогло бы следствию", – сказал собеседник издания.Он уточнил, что Волошин выстрелил в себя около 13.30 18 марта, а умер в районе 15.00."Записки не было", – подтвердила пресс-секретарь полиции Николаевской области Елена Бережная.Она подчеркнула, что во время приезда "скорой помощи" Волошин был жив и мог говорить. "Идет следствие. Следствие рассматривает все возможные версии. И, вероятно, установит дополнительные квалификации, если они будут", – сказала Бережная. Производство расследует следственное управление Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.Бережная добавила, что полиция исследует переписку Волошина с работником аэропорта, где и.о. председателя говорит о намерениях совершить суицид. "Эта переписка, которая была, это человек, который работал в аэропорту", – уточнила представитель полиции.На вопрос, может ли рассматриваться версия запугивания Волошина или доведения до самоубийства, Бережная ответила: "Следствие будет изучать все версии, и будут допрошены все люди, потому что телефон также был изъят. В переписке, которая была, пока не установлено прямых угроз, которые могли бы свидетельствовать о том, что что-то угрожало погибшему. Но все это будет исследоваться ", – сказала представитель полиции.Она уточнила, что будут допрошены родные, знакомые Волошина, работники аэропорта и местной администрации, а также другие лица, которые имели какие-либо отношения с погибшим."Допросим всех, кто имел отношения с Волошиным, и кто мог знать причину его подавленного состояния… Дело уже на особом контроле. Мы будем озвучивать всю информацию, которую можно будет обнародовать, потому что понимаем, что это общественно важная информация", – подытожила Бережная.Волошин был летчиком-штурмовиком, участвовал в антитеррористической операции на Донбассе, был сбит над оккупированным районом и сумел вернуться на подконтрольную украинским войскам территорию. Российские СМИ обвиняли его в том, что он сбил авиалайнер "Малайзийских авиалиний" летом 2014 года. И.о. директора аэропорта Волошин был назначен в январе 2018 года. С июля 2017 года он был замдиректора этого аэропорта.18 марта стало известно, что Волошин застрелился в своей квартире.23 января николаевский журналист Андрей Лохматов опубликовал расследование, в котором говорилось, что в июле 2017 года Николаевский аэропорт по результатам тендера заключил договор с ОАО "СК "ЖПБ-8" на капитальный ремонт забора стоимостью 12,28 млн грн. Для победы этой фирмы аэропорт отклонил предложение николаевского ООО "Ди Кор-Строй", которое было на 15% дешевле. По данным Лохматова, ЖПБ-8 должна была работать за зданием аэропорта, но активно ремонтировала также терминал внутри и действительно закончила первую очередь работ. В самой компании и в Николаевской ОГА это отрицали. Журналист опубликовал аудиозапись совещания, на котором чиновники облгосадминистрации говорят руководству аэропорта о необходимости срочного проведения тендера на капитальный ремонт терминала аэропорта и расчета с ЖПБ-8.Издание "НикВести" пишет, что аукцион по определению подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту здания аэропорта Николаева состоялся 4 января 2018 года. Победу в торгах на 102 млн грн одержала киевская компания ЕИС.2 марта 2018 года "НикВести" сообщили, что по поручению главы Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченко Волошин отменил тендер по капитальному ремонту уже отремонтированного здания аэровокзала и разорвал договор с победившей ЕИС. Издание также опубликовало соответствующее поручение губернатора. Оно фигурирует и в переписке Волошина за месяц до смерти со знакомым по имени Максим. И.о. директора аэропорта писал о суицидальных мыслях и желании уволиться.Лохматов сообщил в Facebook со ссылкой на источник в аэропорту, что Волошин был шокирован поручением Савченко разорвать договор по ремонту. 19 марта Савченко прокомментировал самоубийство Волошина. "Некоторые взялись тиражировать телефонную переписку Влада, как я понял, с бывшими руководителями КП "Николаевский международный аэропорт", которые и натворили на предприятии невесть что. Прекратите заниматься непонятными вещами. Есть правоохранительные органы, которые объективно и беспристрастно разберутся в случившемся. Жду официальной позиции компетентных органов, и все, кто причастен к тому, что произошло, несмотря ни на какие нюансы, обязательно понесут ответственность", – заявил губернатор. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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