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Руденко: Украинские кинематографисты наполняют продукцией российское телевидение. Нашими талантами прошито российское ТВ
19.03.2018 16:38
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Кинорежиссер, телевизионный менеджер, медиаэксперт, советник экс-президента Украины Виктора Ющенко.

все материалы автора → ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Украинские кинематографисты наполняют продукцией российское телевидение. Нашими талантами прошито российское ТВ

Сегодня 16.25 | комментариев: "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила" – первая наша мультипликационная Soft power, или "мягкая сила".Потому что этот мультфильм снят на английском языке, с украинским дубляжом, который совершили наши поп-звезды: "Время и Стекло", Фагот, Усик, Monatik, Дизель! Словом, наше все...Как результат – рекорд первых выходных: 21,5 млн грн!Это абсолютный рекорд и это еще и еще раз доказывает – не стоит лить горькие слезы по поводу потери "русского рынка"! Давайте делать качественное кино, и мир к нам потянется!Вот выйдет сейчас этот мультик на экраны мира, включая Китай, и мы "освежимся", увидев, как наполнятся бокс-офисы (денежные сборы). И потраченные 95 млн украинских гривен на это кино – вернутся в виде долларов, франков, фунтов, юаней и остальных таких приятных для ушей продюсеров валют!А мне очень хочется услышать на английском или китайском такие до боли родные словосочетания – правитель киевский Владимир, Нестор Летописец, Черномор, киевляночка Олеся и даже троещинские бандиты.Поздравляем продюсеров и авторов! Особенно приятно, что между инвесторов этого проекта – Госкино с вкладом 19,5 млн грн, и это означает, что государство Украина, надеемся, тоже получит денежный прибыль!Компания-производитель – Animagrad (группы Film.ua) – обещает раз в год выпускать по мультфильму, на подходе "Мавка", "Роксолана", "Легенды Триполья"! Названия вдохновляют!А вот информация иного рода.Исследовательская компания KVG Research провела опрос между продюсерских компаний, работающих с российским телевидением. По его результатам, самыми плодовитыми оказались Star Media и Film.ua!В прошлом году в Star Media в производстве находилось 84 проекта общей продолжительностью 790 часов.На втором месте оказалась украинская компания Film.ua. Она заявила о работе над 35 сериальными проектами для российских телеканалов продолжительностью 527 часов!Представьте только! Украинские кинематографисты наполняют российское телевидение нашей продукцией! А значит нашими талантами и нашими профи прошито сегодня российское ТВ.Можно ли было такое представить во время Второй мировой, например? Это же получается, что для гитлеровской Германии в Москве "клепают" кино?!Не стоит сейчас тратить слова и эмоции. Мы все взрослые люди и понимаем, о чем идет речь.Ответы на все вопросы тоже здесь.Поэтому думаем, делаем выводы, пока есть еще время и возможности...

Источник: "ГОРДОН"

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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