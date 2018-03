var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4168; coreola.articleid = 237239; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4168] = 4168; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Украинские кинематографисты наполняют продукцией российское телевидение. Нашими талантами прошито российское ТВ { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/blogs/rudenko/ukrainskie-kinematografisty-napolnyayut-produkciey-rossiyskoe-televidenie-nashimi-talantami-proshito-rossiyskoe-tv-237239.html" }, "headline": "Украинские кинематографисты наполняют продукцией российское телевидение. Нашими талантами прошито российское ТВ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2372/39_main.jpg", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2018-03-19T16:25:40+02:00", "dateModified": "2018-03-19T16:36:51+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "description": "Кассовые сборы украинского мультфильма "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила" в первые выходные составили 21,5 млн грн, пишет в своем блоге на сайте <a href="/" target="_self">"ГОРДОН"</a> кинорежиссер, телевизионный менеджер и медиаэксперт Валентина Руденко." , "keywords": "кино, Госкино, мультфильм, Валентина Руденко" } Валентина Руденко Кинорежиссер, телевизионный менеджер, медиаэксперт, советник экс-президента Украины Виктора Ющенко. все материалы автора → ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА» Украинские кинематографисты наполняют продукцией российское телевидение. Нашими талантами прошито российское ТВ Сегодня 16.25 | комментариев: "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила" – первая наша мультипликационная Soft power, или "мягкая сила".Потому что этот мультфильм снят на английском языке, с украинским дубляжом, который совершили наши поп-звезды: "Время и Стекло", Фагот, Усик, Monatik, Дизель! Словом, наше все...Как результат – рекорд первых выходных: 21,5 млн грн!Это абсолютный рекорд и это еще и еще раз доказывает – не стоит лить горькие слезы по поводу потери "русского рынка"! Давайте делать качественное кино, и мир к нам потянется!Вот выйдет сейчас этот мультик на экраны мира, включая Китай, и мы "освежимся", увидев, как наполнятся бокс-офисы (денежные сборы). И потраченные 95 млн украинских гривен на это кино – вернутся в виде долларов, франков, фунтов, юаней и остальных таких приятных для ушей продюсеров валют!А мне очень хочется услышать на английском или китайском такие до боли родные словосочетания – правитель киевский Владимир, Нестор Летописец, Черномор, киевляночка Олеся и даже троещинские бандиты.Поздравляем продюсеров и авторов! Особенно приятно, что между инвесторов этого проекта – Госкино с вкладом 19,5 млн грн, и это означает, что государство Украина, надеемся, тоже получит денежный прибыль!Компания-производитель – Animagrad (группы Film.ua) – обещает раз в год выпускать по мультфильму, на подходе "Мавка", "Роксолана", "Легенды Триполья"! Названия вдохновляют!А вот информация иного рода.Исследовательская компания KVG Research провела опрос между продюсерских компаний, работающих с российским телевидением. По его результатам, самыми плодовитыми оказались Star Media и Film.ua!В прошлом году в Star Media в производстве находилось 84 проекта общей продолжительностью 790 часов.На втором месте оказалась украинская компания Film.ua. Она заявила о работе над 35 сериальными проектами для российских телеканалов продолжительностью 527 часов!Представьте только! Украинские кинематографисты наполняют российское телевидение нашей продукцией! А значит нашими талантами и нашими профи прошито сегодня российское ТВ.Можно ли было такое представить во время Второй мировой, например? Это же получается, что для гитлеровской Германии в Москве "клепают" кино?!Не стоит сейчас тратить слова и эмоции. Мы все взрослые люди и понимаем, о чем идет речь.Ответы на все вопросы тоже здесь.Поэтому думаем, делаем выводы, пока есть еще время и возможности... Источник: "ГОРДОН" Сводка.нет - Новости Украины и Мира



Теги: валентина руденко