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|В Черновцах произошел пожар на крупнейшем местном рынке
|19.03.2018 16:54
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От пожара пострадала секция с коврами, жертв и пострадавших нетВ Черновцах на территории крупнейшего местного Калиновского рынка в секторе продажи ковров возникла масштабный пожар на площади около 1000 м. Кв.
Фото: dsns.gov.ua
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 9 единиц техники и 39 спасателей, сообщает сайт ДержНС.
По информации телеканала "Черновцы" в Facebook , в связи с пожаром временно ограничено движение транспортных средств по ул. Калиновской на участке от ул. Сечевых Стрельцов до ул. Хотинской.
Также по информации издания, пожар возник в результате того, что работник, который устанавливал новые витрины, работал со сварочным аппаратом. Издание сообщает, что этот человек сейчас находится в больнице.
От пожара над городом поднялся большой столб черного дыма, который, по данным очевидцев, было видно из разных частей города.
С трансляции в Facebook местного канала TVA видно, что продавцы выносили с рынка ковры. По словам спасателей, тушение пожара осложнялось тем, что товары были из синтетических материалов и легко загорались.
Калиновский рынок - крупнейший в Черновцах и один из крупнейших рынков в Украине. Общая площадь рынка - более 35 га.
Напомним, что в Киеве на ул. Академика Туполева произошел пожар в складском помещении.