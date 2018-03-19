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|В Раду внесли проект постановления о нелегитимности выборов в России
|19.03.2018 17:02
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В документе содержится предложение ввести санкции против лиц, причастных к организации выборовНародные депутаты Максим Бурбаки и Георгий Логвинский внесли в Верховную Раду проект постановления о непризнании выборов президента России.
Фото: ap.org
Информация о проекте постановления опубликована на сайте парламента.
В проекте постановления говорится, что проведение выборов на территории Крыма нарушает международное право и Конституцию Украины.
"Не признавать легитимность выборов Президента Российской Федерации их результатов, правовых последствий и актов нелегитимно избранного на эту должность человека", - говорится в документе.
В нем также содержится предложение обратиться в Совбез и Генассамблеи ООН с призывом не признавать итоги выборов и ввести санкции против причастных к их организации человек.
Напомним, что Президент Украины Петр Порошенко назвал незаконными выборы президента, которые Россия провела в том числе в оккупированном ею Крыму.
Порошенко призвал международных партнеров усилить санкционный давление на Кремль.
Ранее глава дипломатии ЕС Могерини подчеркнула, что ЕС не признает выборы президента в оккупированном Крыму. С соответствующими заявлениями в эти выходные и в понедельник выступили многие страны ЕС.
По результатам подсчетов по состоянию на 23:01 по киевскому времени в Крыму за Путина отдали свои голоса 92,41% избирателей.