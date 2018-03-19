Россия будет и дальше усиливать обороноспособность страны, однако
гонку вооружений инициировать не намерена, заявил президент РФ
Владимир Путин. Сегодня Путин встретился со своими бывшими
соперниками Фото: ЕРА По словам Путина, руководство страны будет
уделять внимание "дальнейшему укреплению обороноспособности
страны", однако гонку вооружений "никто не собирается разгонять".18
марта – в день годовщины аннексии Крыма – в
России прошли президентские выборы. Издание "ГОРДОН" вело
онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня.19 марта глава
Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила,
что за Путина проголосовали 76,66% россиян.
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