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Путин заявил, что Россия не собирается "разгонять" гонку вооружений
19.03.2018 17:10
Россия будет и дальше усиливать обороноспособность страны, однако гонку вооружений инициировать не намерена, заявил президент РФ Владимир Путин. Сегодня Путин встретился со своими бывшими соперниками Фото: ЕРА По словам Путина, руководство страны будет уделять внимание "дальнейшему укреплению обороноспособности страны", однако гонку вооружений "никто не собирается разгонять".18 марта – в день годовщины аннексии Крыма – в России прошли президентские выборы. Издание "ГОРДОН" вело онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня.19 марта глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что за Путина проголосовали 76,66% россиян.

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