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|В полках спецназначения полиции Киева работает 185 экс- "беркутовцев"
|19.03.2018 17:10
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761 сотрудник полков полиции особого назначения Киева прошел переаттестацию из милиции в ряды Национальной полицииВ полках полиции особого назначения Киева работают 916 сотрудников, из них 185 служили в расформировываемом спецподразделении милиции "Беркут".
Фото: УП
В полку полиции особого назначения №1 ГУНП Киева работают 486 сотрудников, 183 из которых служили в "Беркуте".
В то же время, в полку полиции особого назначения №2 ГУНП Киева работают 430 сотрудников, в "Беркуте" служили двое из них, - сообщили в Главном управлении Нацполиции Киева, информирует Общественное.
В полиции сообщили, что 761 сотрудник полков полиции особого назначения Киева прошел переаттестацию из милиции в ряды Национальной полиции. Девять сотрудников "провалили" переаттестацию, но возобновились на службе через суд.
Также в полиции утверждают, что никто из экс- "беркутовцев", которые продолжают работать в киевских полках особого, не был задержан или отстранен от службы по подозрению в преступлениях во время евромайдан.
Скан ответа на требование Общественного от Главного управления Нацполиции Киева Фото: Общественное
Полки полиции особого назначения были созданы на базе расформированного "Беркута". Основной задачей этих полков является охрана общественного порядка во время массовых мероприятий, охрана административных зданий, патрулирование и участие в спецоперациях по задержанию преступников.