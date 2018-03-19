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В полках спецназначения полиции Киева работает 185 экс- "беркутовцев"
19.03.2018 17:10
В полках спецназначения полиции Киева работает 185 экс- "беркутовцев"
761 сотрудник полков полиции особого назначения Киева прошел переаттестацию из милиции в ряды Национальной полиции
В полках полиции особого назначения Киева работают 916 сотрудников, из них 185 служили в расформировываемом спецподразделении милиции "Беркут".
В полках спецназначения полиции Киева работает 185 экс- "беркутовцев" Фото: УП

В полку полиции особого назначения №1 ГУНП Киева работают 486 сотрудников, 183 из которых служили в "Беркуте".

В то же время, в полку полиции особого назначения №2 ГУНП Киева работают 430 сотрудников, в "Беркуте" служили двое из них, - сообщили в Главном управлении Нацполиции Киева, информирует Общественное.

В полиции сообщили, что 761 сотрудник полков полиции особого назначения Киева прошел переаттестацию из милиции в ряды Национальной полиции. Девять сотрудников "провалили" переаттестацию, но возобновились на службе через суд.

Также в полиции утверждают, что никто из экс- "беркутовцев", которые продолжают работать в киевских полках особого, не был задержан или отстранен от службы по подозрению в преступлениях во время евромайдан.

Скан ответа на требование Общественного от Главного управления Нацполиции Киева Фото: Общественное
 
Полки полиции особого назначения были созданы на базе расформированного "Беркута". Основной задачей этих полков является охрана общественного порядка во время массовых мероприятий, охрана административных зданий, патрулирование и участие в спецоперациях по задержанию преступников.

 

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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