Беглый внефракционный нардеп Александр Онищенко рассказал, что президент Украины Петр Порошенко угрожал ему уголовным преследованием 8 июня 2016 года. Онищенко (на фото) отметил, что запись разговора с Порошенко, сделанная 8 июня 2016 года, прольет свет на уголовное дело в отношении него Фото: Aleksandr Onyshenko / Facebook По словам парламентария, у него есть несколько записей разговоров с главой государства."По крайней мере есть одна запись, где Порошенко угрожает мне уголовными делами, если кое-кто не будет голосовать за его законодательство", – отметил он.Онищенко добавил, что эта запись прольет свет на уголовное дело в отношении него."8 июня состоялся этот разговор. За неделю до того, как начали арестовывать моих людей. Где Порошенко говорит, что в одной руке у него законопроекты, за которые нужно проголосовать, а в другой – уголовное дело на Александра", – заявил скорый нардеп.Он рассказал, что человек, о котором шла речь, не проголосовал за необходимые законопроекты. По словам Онищенко, следовательно в Украине началось уголовное преследование в отношении него."Шантажировали человека, которому были неинтересны уголовные дела против меня", – объяснил он.Онищенко фигурирует в деле о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии компании "Укргазвидобування". По данным следствия, государству был нанесен убыток на сумму около 3 млрд грн. Следствие установило причастность к незаконной схеме 29 человек, включая Онищенко.По информации Генеральной прокуратуры, нардеп покинул Украину 2 июля 2016 года.5 июля того же года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора о привлечении к ответственности, задержании и аресте Онищенко. Сам он отказался присутствовать на заседании парламента, заявив, что его "подставили и кинули".29 июля политик сообщил, что находится в Лондоне и готов отстаивать свою правоту в британском суде.В декабре Онищенко рассказал в интервью изданию "Страна", что по поручению Администрации Президента скупал голоса в Верховной Раде, "торговался и организовывал коммерческие голосования" в пользу Порошенко. Онищенко также отметил, что на протяжении года записывал свои разговоры с Порошенко и его окружением на диктофон в наручных часах, а в конце ноября передал аудиозаписи спецслужбам США.Президент Украины утверждал, что ничего не слышал о пленках Онищенко.18 декабря 2017 года Соломенский районный суд Киева разрешил проводить заочное расследование в деле Онищенко.В январе 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины обратились к властям Испании и Германии с просьбой об экстрадиции политика.5 марта Онищенко вручили новое подозрение. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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