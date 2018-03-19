Личность нападавшего уже установлена

Правоохранители установили, что 19 марта около 5:40 в помещение вошли двое неизвестных и начали требовали деньги. Один человек получил гранату и начал угрожать, сообщает сайт полиции области.

Работники заведения попытались остановить нарушителей. Тогда один из мужчин убежал, а другой подорвал гранату. В результате взрыва телесные повреждения получила 22-летняя посетительница и сам 52-летний "подрывник".

Личность нападавшего установлена. Полицейские принимают меры для установления и задержания другого злоумышленника.