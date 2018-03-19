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|Хантингтон-Уайтли поделилась архивным снимком со Стэтхемом
|19.03.2018 17:26
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spring/summer *Публикация от Rosie HW (@rosiehw) 14 Мар 2018 в 4:14 PDT
В начале лета 2017 года Хантингтон-Уайтли родила первенца. Отец ребенка – актер Джейсон Стэтхем.Отношения Хантингтон-Уайтли и Стэтхема продолжаются более шести лет. О своей помолвке пара сообщила в январе 2016 года.
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