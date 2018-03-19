"Эта сумма была основанием для того, чтобы в пресс-релизе появилась информация о некоторых полученные средства"

"В пятницу вечером в офисе компании" Новая почта "появились более 30 сотрудников правоохранительных органов и начали вести обыски. Одновременно с этим обыски проходили в компаниях, входящих в группу" Новая почта ", в частности в инвестиционном фонде" Прайд ". Одновременно с этим происходили обыски еще в пяти городах - Полтаве, Одессе, Днепре, Харькове и Львове", - сообщил соучредитель группы Вячеслав Климов на пресс-конференции в понедельник, сообщает агентство " Интерфакс-Украина".

По словам Климова, в офисе сотрудники были заблокированы на трех этажах, при этом основные усилия были направлены на этаж офисного центра, на котором работают учредители и наблюдательный совет группы.

"Проводились эти следственные действия в рамках решения известного, наверное, всем в Украине Печерского районного суда Киева. По большому счету единственный документ, который сейчас есть у компании о причинах, - это решение. В нем расплывчато говорится о том, что у нашей группы компаний признаки уклонения от уплаты налогов, перевод некоторых безналичных средств в наличные с использованием фиктивных предприятий, использованием поддельных документов. Такая фабула дела ", - сообщил В.Климов.

По его словам, пока основатели находились в заблокированном офисе, начала поступать информация о том, что обыски проходят в 42 кассах шести отделений в пяти городах Украины, при этом по результатам этих обысков в местах не было обнаружено никаких нарушений.

"В Харькове в первом отделении были изъяты 132 тыс. Грн из кассы нашей финансовой компании" Форпост ". Эти деньги принадлежали нашим клиентам, это были денежные переводы, которые ожидали наших клиентов, именно эта, кстати, на мой взгляд, незначительная сумма, затем была основанием для того, чтобы в пресс-релизе Генпрокуратуры появилась информация о некоторых полученные средства. Насколько мне известно от наших юристов, сейчас указаны клиенты пишут жалобы, и мы будем непременно обжаловать это изъятие, поскольку эти деньги проведены через кассы нашей финкомпании ", - заявил Климо .

Что касается центрального офиса, он сообщил, что следственные действия в нем продолжались в течение восьми часов, закончились около 01:00 субботы.

"Если говорить о каких-то процедурные нарушения, наверное, с точки зрения законодательства ярких нарушений не было. Тем не менее, мы, владельцы крупнейшего украинского бизнеса, были лишены доступа к нашим мобильных телефонов, мы не могли проинформировать наши семьи, происходит, были ограничены в перемещениях по офису, доходило до курьезов, когда нам без сопровождения запрещалось посетить туалет. Таким образом проходил этот обыск, вход в наш офис блокировали люди в черном без опознавательных знаков ", - резюмировал Климов.

Другой соучредитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк, в свою очередь, подчеркнул, что с момента открытия уголовного производства 18 ноября 2017 в обысков никакой коммуникации между компанией и Гепрокуратурой не было, а решение об обысках выносился на закрытом заседании.

Компания требует немедленно прекратить уголовное производство против нее и давление на бизнес.

Справка : "Новая почта" - это основанная в 2001 году украинская компания, обеспечивающая сервис экспресс-доставки документов, грузов и посылок для физических лиц и бизнеса.

Сеть "Новая почта" состоит из более чем 2300 отделений, более 1400 почтовых автоматов для выдачи / приема посылок и 40 сортировочно-перегрузочных терминалов.

Общее количество сотрудников компании превышает 23 000 человек.

Напомним, 16 марта стало известно, что Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) проводит обыски в нескольких офисах "Новой почты" . В Генеральной прокуратуре заявили, что должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, что приводило к неуплате налогов в отдельно крупных размерах.

17 марта в ГПУ заявили, что следователи главного следственного управления Генеральной прокуратуры во время обысков в помещениях "Новой почты" в Киеве, Днепре, Одессе, Львове, Харькове и Полтаве изъяли финансовые документы и неучтенные денежные средства .

В свою очередь компания "Новая почта" заявляет о периодических Ddos-атаки на ее мощности.