В Покровском, Волновахском и Тельмановском районах Донецкой области обнаружены тайники с российским огнеметом "Шмель", минами, гранатами и патронами, сообщили в СБУ. Силовики нашли тайник с пехотным огнеметом "Шмель", который находится на вооружении у российской армии Фото: Служба безпеки України / Facebook "В Покровском районе Донецкой области из схрона изъят динамореактивный пехотный огнемет "Шмель", который находится на вооружении у российских военных и предназначен для поражения открытых целей, в частности укреплений и бронетехники. Из второго тайника изъято 22 мины калибром 120 мм. В двух схронах в Волновахском районе сотрудники спецслужбы обнаружили 20 крупнокалиберных выстрелов, шесть зарядов к выстрелу 125 мм, а также 20 выстрелов с осколочной гранатой ОГ-9 к военный машине пехоты БМП-1", – заявили в спецслужбе.Еще один тайник правоохранители нашли в Тельмановском районе. Из него изъяли 21 крупнокалиберный выстрел к БМП-1, 16 гранат Ф-1 и РГД-5, более 12 тыс. патронов различного калибра и мину МОН-100.В СБУ отметили, что продолжают осуществлять комплекс мероприятий по предупреждению незаконной утечки оружия и боеприпасов в мирные регионы Украины. https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2096090323954295 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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