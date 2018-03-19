Сводка Новостей
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|В Донецкой области украинские силовики обнаружили пять тайников с оружием и боеприпасами
|19.03.2018 17:34
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https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2096090323954295
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
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