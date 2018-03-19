законопроект о запрете оружия в Радлолгу может быть поставлен на голосование уже во вторник

"В помещениях Верховной Рады Украины, а также в органах государственной власти, находящихся под государственной охраной, вооруженными могут быть только сотрудники государственной охраны УГО. Законопроект предусматривает, что независимо от статуса: народный депутат это или обыкновенный гражданин - никто не имеет права входить в помещения органов государственной власти с огнестрельным оружием, с взрывчатыми веществами " , - сказал Парубий на брифинге после согласительного совета, передает LB.ua .

Он подчеркнул, что в действующем законодательстве указано, что "личный досмотр народного депутата, осмотр и проверка его личных вещей запрещаются, если иное не установлено законом" . Парубий предложил установить законом это "другое".

По его словам, депутаты будут обязаны проходить через рамку металлоискателя, и если между вещей будет оружие, то парламентарий должен будет оставить ее в сейфе на входе.

Парубий заявил, что лидеры часть поддержали эту инициативу и законопроект может быть поставлен на голосование уже во вторник, 20 марта, а вступить в силу с 21 марта.

Сам законопроект состоит из одного предложения.

"В здании, где работают Верховная Рада Украины, Президент Украины, Кабинет Министров, а также в здании, где работают другие органы власти Украины, относительно которых осуществляется государственная охрана, не допускаются лица с холодным или огнестрельным оружием, кроме лиц, которые, согласно этого закона, осуществляют государственную охрану соответствующего здания, а также лица с взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися жидкостями или горючими твердыми веществами, пиротехнические и средствами, ядовитыми и сильнодействующими веществами " , - зачитал его текст спикер Верховной Рады.