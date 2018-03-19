Сводка Новостей
- Чубаров заявил, что более 90% крымских татар проигнорировали российские выборы в оккупированном Крыму
- Мэй заявила, что у России был мотив и намерение отравить Скрипаля
- Макрон в разговоре с Путиным: Франция твердо привержена полному восстановлению территориальной целостности Украины
- В Германии отвергли идею введения санкций в отношении Шредера
- Гройсман инициировал проверку законности обысков в "Новой почте"
|В Днепре в связи с непогодой объявили 20 и 21 марта выходными днями
|19.03.2018 17:42
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17 марта ГСЧС предупреждала, что погода в Украине ухудшится в результате двух активных циклонов.
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