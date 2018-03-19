Власти Днепра готовятся к снегопаду в среду и объявили ближайшие два дня выходными для бюджетников, сообщил городской голова Борис Филатов. Власти Днепра готовятся к снегопаду Фото: ЕРА "Завтра и послезавтра выходной для бюджетников. Рекомендуем всем сделать то же самое. Переносим каникулы для детей. Готовимся к снегопаду в среду. Не паникуем. Весна обязательно будет. И, да, мы будем совершенно безжалостно эвакуировать частные авто, которые бросают на пути следования общественного транспорта", – написал он. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1664431170305440&id=100002157183088 17 марта ГСЧС предупреждала, что погода в Украине ухудшится в результате двух активных циклонов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки для днепра снегопаду власти сообщил Теги: происшествия