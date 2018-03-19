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Переходный процесс Brexit должен завершиться до конца 2020 года
19.03.2018 17:42
Переходный процесс Brexit должен завершиться до конца 2020 года
Большую часть соглашения о Brexit уже согласован
Переходный период до окончательного выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза продлили до 2020 года.
Переходный процесс Brexit должен завершиться до конца 2020 года Фото: gettyimages.com

Об этом объявили представители Великобритании и ЕС 19 марта на совместной встрече в Брюсселе, передает Общественное .

Секретарь по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис и представитель ЕС на переговорах с Британией Майкл Барниер договорились, что подписание соответствующего соглашения ожидается на саммите 22-23 марта.

Переходный период будет ограниченным во времени по требованию британского правительства и представителей ЕС. Этот период используют для конечного определения будущих отношений между ЕС и Британией. 

Барниер сообщил, что большую часть соглашения о Brexit уже согласовано.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что  стоимость выхода Британии из ЕС (Brexit) будет составлять от 35 до 39 млрд фунтов стерлингов  (40-44 млрд евро).

 

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