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|Экс-сотрудника ГАИ, который совершил смертельное ДТП в центре Львова, осудили на два года условно
|19.03.2018 17:50
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Суд учел, что подозреваемый полностью признал свою винуГалицкий райсуд Львова приговорил на два года условно экс-сотрудника ГАИ Виктора Макаришина, который 11-го июня 2017 года, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, въехал в толпу людей возле церкви Андрея на площади Соборной.
Фото: ukrinform.com
Соответствующее решение суда в пятницу, 16 марта, было опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений, информирует сайт 032.ua .
В приговоре суда указано, что автомобиль Toyota Land Cruiser в момент ДТП был полностью исправен, однако Макаришин все равно потерял над ним контроль, хотя и имеет довольно долгий стаж вождения.
"Мужчина не выбрал такую траекторию движения, чтобы не создавать угрозы безопасности движения, в результате чего без причин технического характера потерял контроль над своим автомобилем и тот выехал на пешеходную зону, осуществив наезд на двух пешеходов, которые находились на площади перед церковью св. Андрея. Вследствие нарушение ПДД одна женщина получила тяжелые телесные повреждения, которые привели к смерти на месте ДТП, и еще одна женщина получила телесные повреждения средней тяжести " , - говорится в решении суда.
Суд также обязал Виктора Макаришина оплатить 250 000 гривен моральной компенсации женщине, которая выжила после наезда автомобиля на площади Соборной. Как информирует издание, потерпевшая хотела получить от мужа компенсацию морального вредил размере 500 000 гривен, однако суд лишь частично удовлетворил ее заявление, хотя сам Макаришин возражал против этого иска.
Судья Галицкого райсуда, который рассматривал дело Макаришина, решил учесть, что подозреваемый полностью признал свою вину и приговорил его к двум годам лишения свободы условно, хотя Макаришину грозило до 4 лет за решеткой. Также экс-инспектору ГАИ на один год запретили управлять транспортными средствами.
В решении суда не указано о возмещении семьи или родным женщине, которая погибла на месте аварии.
Напомним, во Львове во дворе церкви Святого Андрея автомобиль Toyota перевернулся на бок и придавил двух женщин. Одна из них погибла, другую забрали в больницу.
По словам пресс-секретаря областного управления Нацполиции Светланы Добровольской, водитель авто после службы в церкви сел с женой в припаркованную рядом машину и начал выезжать на дорогу. В это время, по словам водителя, авто самовольно начало набирать скорость. НЕ впоравшиcь с управлением, он въехал в металлические столбики ограждения, после чего машина перевернулась и придавило прохожих.