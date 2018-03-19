Суд учел, что подозреваемый полностью признал свою вину

Соответствующее решение суда в пятницу, 16 марта, было опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений, информирует сайт 032.ua .

В приговоре суда указано, что автомобиль Toyota Land Cruiser в момент ДТП был полностью исправен, однако Макаришин все равно потерял над ним контроль, хотя и имеет довольно долгий стаж вождения.

"Мужчина не выбрал такую траекторию движения, чтобы не создавать угрозы безопасности движения, в результате чего без причин технического характера потерял контроль над своим автомобилем и тот выехал на пешеходную зону, осуществив наезд на двух пешеходов, которые находились на площади перед церковью св. Андрея. Вследствие нарушение ПДД одна женщина получила тяжелые телесные повреждения, которые привели к смерти на месте ДТП, и еще одна женщина получила телесные повреждения средней тяжести " , - говорится в решении суда.

Суд также обязал Виктора Макаришина оплатить 250 000 гривен моральной компенсации женщине, которая выжила после наезда автомобиля на площади Соборной. Как информирует издание, потерпевшая хотела получить от мужа компенсацию морального вредил размере 500 000 гривен, однако суд лишь частично удовлетворил ее заявление, хотя сам Макаришин возражал против этого иска.

Судья Галицкого райсуда, который рассматривал дело Макаришина, решил учесть, что подозреваемый полностью признал свою вину и приговорил его к двум годам лишения свободы условно, хотя Макаришину грозило до 4 лет за решеткой. Также экс-инспектору ГАИ на один год запретили управлять транспортными средствами.

В решении суда не указано о возмещении семьи или родным женщине, которая погибла на месте аварии.

Напомним, во Львове во дворе церкви Святого Андрея автомобиль Toyota перевернулся на бок и придавил двух женщин. Одна из них погибла, другую забрали в больницу.