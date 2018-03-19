Сводка Новостей
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|Snapchat потерял $800 млн после публикации рекламы, которую осудила Рианна
|19.03.2018 17:58
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Фото: badgalriri / Instagram
Реклама использовала события 2009 года, когда Браун избил Рианну в закрытом автомобиле и пытался задушить ее.Браун был осужден на пять лет условно.
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