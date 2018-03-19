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Шаманы с бубнами, селфи, медведи и танец живота: как в России заманивали избирателей на выборы. Видео
19.03.2018 18:06
Для повышения активности избирателей на президентских выборах в России на участках проходили множественные акции. В некоторых случаях сами голосовавшие устраивали выступление на избирательном участке. Издание РБК опубликовало подборку сюжетов, как 18 марта голосовали в РФ.   | В России творчески подошли к перевыборам президента Фото: ЕРА 18 марта – в день годовщины аннексии Крыма – в России прошли президентские выборы. Издание "ГОРДОН" вело онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня.19 марта глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что за Путина проголосовало 76,66% россиян.видео Видео: РБК / YouTube

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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