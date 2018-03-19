Шаманы с бубнами, селфи, медведи и танец живота: как в России заманивали избирателей на выборы. Видео
19.03.2018 18:06
Для повышения активности избирателей на президентских выборах в
России на участках проходили множественные акции. В некоторых
случаях сами голосовавшие устраивали выступление на избирательном
участке. Издание РБК опубликовало подборку сюжетов, как 18 марта
голосовали в РФ. | В России творчески подошли к перевыборам
президента Фото: ЕРА 18 марта – в день годовщины
аннексии Крыма – в России прошли президентские выборы.
Издание "ГОРДОН" вело онлайн-трансляцию наиболее
важных событий дня.19 марта глава Центральной избирательной
комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что за Путина
проголосовало 76,66% россиян.видео
Видео: РБК / YouTube