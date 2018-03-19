На сайте парламента пока законопроект отсутствует

Об этом на заседании согласительного совета парламента сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, передает "Украинская правда".

По ее словам, документ предусматривает дополнительные основания для предоставления и отказа в предоставлении гражданства Украины, учитывая территориальное происхождение человека, а также на факт совершения им преступления и осуждения в Украине к лишению свободы.

Луценко сообщила, что также в законе уточняются полномочия государственных органов, занимающихся вопросами оказания украинского гражданства, в части проверки оснований приобретения для гражданства, согласование или оформление.

Других деталей он не сообщил. На сайте ВР пока законопроект отсутствует.

Как известно, 1 марта Совет национальной безопасности и обороны на своем заседании поддержала проект закона о внесении изменений в закон о гражданстве и предложила Президенту внести его на рассмотрение Верховной Рады.