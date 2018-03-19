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|Кардашян обнародовала архивное фото с братом Робом
|19.03.2018 18:14
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Happy Birthday to my brother Rob!!! I love you so much and wish you all of the happiness in the world! I love raising our kids together, you’re the best dad and friend! Can’t wait to celebrate today!! *Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 17 Мар 2018 в 12:07 PDT
Роб (Робертоб) Кардашян родился 17 марта 1987 года в Лос-Анджелесе. Он модель и бизнесмен.Роб Кардашян – родной брат Ким, сын адвоката Роберта Кардашьяна и светской львицы Крис Дженнер.У него армянские корни со стороны отца и шотландские и голландские – со стороны матери.Ким Кардашян родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе. Она участница седьмого сезона американского проекта "Танцы со звездами" и реалити-шоу "Семейство Кардашян", которое стартовало в 2007 году.
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