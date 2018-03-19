Американская модель Ким Кардашян показала снимок с братом, Робом Кардашяном, сделанное в юности. Кардашян: С днем рождения, брат Роб! Я так тебя люблю и желаю тебя только, что есть в мире хорошего! Фото: kimkardashian / Instagram Фото модель опубликовала в Instagram."С днем рождения, брат Роб! Я так тебя люблю и желаю тебя только, что есть в мире хорошего! Я люблю воспитывать наших детей вместе, ты лучший папа и друг! Не могу дождаться, чтобы отпраздновать сегодня!" – написала она. Happy Birthday to my brother Rob!!! I love you so much and wish you all of the happiness in the world! I love raising our kids together, you’re the best dad and friend! Can’t wait to celebrate today!! * Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 17 Мар 2018 в 12:07 PDT Роб (Робертоб) Кардашян родился 17 марта 1987 года в Лос-Анджелесе. Он модель и бизнесмен.Роб Кардашян – родной брат Ким, сын адвоката Роберта Кардашьяна и светской львицы Крис Дженнер.У него армянские корни со стороны отца и шотландские и голландские – со стороны матери.Ким Кардашян родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе. Она участница седьмого сезона американского проекта "Танцы со звездами" и реалити-шоу "Семейство Кардашян", которое стартовало в 2007 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки кардашян тебя роб ким модель Теги: новости