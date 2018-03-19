Правительство Германии не видит причин для рассмотрения вопроса введения санкций против бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, сообщил пресс-секретарь действующего канцлера Ангелы Меркель Штеффен Зайбер. Глава украинского МИД Климкин назвал Шредера важнейшим лоббистом Путина во всем мире Фото: ЕРА По словам пресс-секретаря канцлера Ангелы Меркель Штеффена Зайбера, правительство Германии не видит причин для рассмотрения этого вопроса.В свою очередь, министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен в интервью местному изданию Bild отметила, что вопрос введения санкций в отношении Шредера стоит обсуждать "с большой осторожностью" и только после необходимой проверки.18 марта министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ввести санкции в отношении Шредера."Шредер – главный лоббист Путина (президента РФ Владимира Путина. – ) во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз", – подчеркнул глава украинского МИД.В 2005 году Шредер оставил пост канцлера ФРГ и стал председателем наблюдательного совета проекта "Северный поток". Позднее политик возглавил и совет компании "Северный поток – 2", а также совет директоров "Роснефти". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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