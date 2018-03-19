В разговоре с президентом России Владимиром Путиным президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Россию приложить все усилия, чтобы остановить боевые действия и жертвы между гражданского населения. Макрон призвал Путина "пролить свет на обстоятельства" отравления в Солсбери российского разведчика Сергея Скрипаля Фото: ЕРА Макрон напомнил о своей приверженности к конструктивному диалогу между Россией, Францией и Европой."Президент Республики напомнил, что Франция по-прежнему твердо привержена полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и эффективной реализации минских соглашений, как можно скорее", – говорится в сообщении.Также Макрон выразил озабоченность ситуацией в Африке и Восточной Гуте и призвал Россию приложить все усилия, чтобы остановить боевые действия и жертвы между гражданского населения.Президент Франции призвал Путина "пролить свет на обстоятельства" отравления в Солсбери российского разведчика Сергея Скрипаля.Кроме того, Макрон обратился к российскому народу от имени Франции и пожелал политической, демократической, экономической и социальной модернизации страны.18 марта – в день годовщины аннексии Крыма – в России прошли президентские выборы. Издание "ГОРДОН" вело онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня.19 марта глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что за Путина проголосовало 76,66% россиян. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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