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Макрон в разговоре с Путиным: Франция твердо привержена полному восстановлению территориальной целостности Украины
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19.03.2018 18:29
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В разговоре с президентом России Владимиром Путиным президент
Франции Эмманюэль Макрон призвал Россию приложить все усилия, чтобы
остановить боевые действия и жертвы между гражданского населения.
Макрон призвал Путина "пролить свет на обстоятельства"
отравления в Солсбери российского разведчика Сергея Скрипаля Фото:
ЕРА Макрон напомнил о своей приверженности к конструктивному
диалогу между Россией, Францией и Европой."Президент Республики
напомнил, что Франция по-прежнему твердо привержена полному
восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в
пределах ее международно признанных границ и эффективной реализации
минских соглашений, как можно скорее", – говорится в
сообщении.Также Макрон выразил озабоченность ситуацией в Африке и
Восточной Гуте и призвал Россию приложить все усилия, чтобы
остановить боевые действия и жертвы между гражданского
населения.Президент Франции призвал Путина "пролить свет на
обстоятельства" отравления в Солсбери российского разведчика Сергея
Скрипаля.Кроме того, Макрон обратился к российскому народу от имени
Франции и пожелал политической, демократической, экономической и
социальной модернизации страны.18 марта – в
день годовщины аннексии Крыма – в России прошли
президентские выборы. Издание "ГОРДОН" вело
онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня.19 марта глава
Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила,
что за Путина проголосовало 76,66% россиян.
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