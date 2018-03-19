Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров высказал сомнения по поводу заявления оккупационных властей о явке более 70% на выборах президента России в Крыму. Чубаров: Люди просто не шли на выборы. Их вытаскивали, всех Фото: EPA "Анализ показывает, что в 17 часов по местному времени, на избирательных участках явка была около 30%. Люди просто не шли на выборы. Их вытаскивали, всех", – отметил он.По мнению Чубарова, оккупационные российские власти дали недостоверные данные о том, что явка избирателей на полуострове якобы превысила 70%. Он добавил, что в Крыму люди, которые демонстрируют отсутствие лояльности к действиям России, "должны быть готовы к репрессиям каждый день".18 марта – в день годовщины аннексии Крыма – в России прошли президентские выборы. Издание "ГОРДОН" вело онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня.На выборах президента России лидирует действующий глава государства Владимир Путин с 76,67% голосов после обработки 99,8% бюллетеней.По данным ЦИК РФ, в оккупированном Крыму за него проголосовали 92,15% избирателей.23 февраля Министерство иностранных дел Украины направило внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста по поводу проведения выборов российского президента на территории Крыма. Глава ведомства Павел Климкин пообещал, что Киев будет добиваться санкций для причастных к волеизъявлению.Украина и ее международные партнеры не признают выборов президента России в оккупированном Крыму, заявил украинский президент Петр Порошенко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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