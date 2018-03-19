Сводка Новостей
- Чубаров заявил, что более 90% крымских татар проигнорировали российские выборы в оккупированном Крыму
- Мэй заявила, что у России был мотив и намерение отравить Скрипаля
- Макрон в разговоре с Путиным: Франция твердо привержена полному восстановлению территориальной целостности Украины
- В Германии отвергли идею введения санкций в отношении Шредера
- Гройсман инициировал проверку законности обысков в "Новой почте"
|Луценко о нарушениях в "Новой почте": Это касалось пересылки в больших объемах безакцизных алкогольных товаров и наркотических веществ
|19.03.2018 18:53
|
https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/posts/901536903378819
Луценко добавил, что Климова ознакомили "с многочисленными фактами нарушений", которые были выявлены в работе отделений "Новой почты"."В частности, это касалось пересылки в больших объемах безакцизных алкогольных товаров и наркотических веществ. Также следствию поступила оперативная информация Министерства внутренних дел относительно вероятного уклонения от налогов в ходе денежных переводов", – отметил генпрокурор.По его словам, стороны не только нашли общий язык, но и разработали общий план действий.16 марта сооснователь компании "Новая почта" Владимир Поперешнюк рассказал об обысках в офисах компании в Киеве, Полтаве и Харькове, а также в его личном кабинете.Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщала, что обыски проходят в 15 помещениях.В ГПУ заявляли, что во время обысков были обнаружены и изъяты документы и деньги.Сарган отметила, что уголовное производство открыто в отношении должностных лиц компании "Новая почта" и родственных ей предприятий по делу о неуплате налогов в отдельно крупных размерах.19 марта в компании сообщили, что во время обысков правоохранители изъяли 132 тыс. грнКомпания "Новая почта" была основана в 2001 году. Ее сеть насчитывает более 2,35 тыс. отделений. В автопарке компании значится свыше 3600 автомобилей.
Поделитесь статьей с друзьями