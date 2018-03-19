От схем "Роттердам плюс" президент Украины Петр Порошенко в год имеет $5 млрд, заявил быстрый внефракционный нардеп Александр Онищенко. Онищенко уверяет, что под контролем Порошенко находятся все банки Фото: ЕРА Он утверждает, что от таких схем Порошенко получает минимум 50%.На предположение журналиста о том, что эта сумма может составлять около $500 млн, Онищенко заявил:"Это только с одного. Представляете сколько у него бизнеса вокруг? Ну представьте. "Центрэнерго". Торговля углем. Его же Roshen, который только развивается. Все банки под его контролем. Сто банков положили... За все время у нас новых бизнесменов не появилось. У нас есть только бизнесмены, которые обанкротились, теряя свои активы. А нового никого не появляется. Ни один инвестор не зашел в Украину. Страну они видят как свой бизнес. И все активы закупают на себя на подставные компании", – отметил быстрый нардеп.По его словам, Порошенко от схем "Роттердам плюс" в год имеет $5 млрд."У него есть финансовый духовный вдохновитель, который эти идеи подбрасывает – Макар Пасенюк (со-владелец Investment Capital Ukraine Holdings Limited. – ). Отслеживает передвижения по деньгам. Рассказывает это. Определяет кто у него на данный момент финансовый соперник. На кого нужно обратить внимание. Кого нужно уничтожить", – уверяет Онищенко.В 2016 году Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь. Формула "Роттердам плюс" включает цену угля для производства электроэнергии, основанную на котировках угольного хаба ARA (Амстердам–Роттердам–Антверпен) плюс доставку в украинский порт.Онищенко фигурирует в деле о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии компании "Укргазвидобування". По данным следствия, государству был нанесен убыток на сумму около 3 млрд грн. Следствие установило причастность к незаконной схеме 29 человек, включая Онищенко.По информации Генеральной прокуратуры, нардеп покинул Украину 2 июля 2016 года.18 декабря 2017 года Соломенский районный суд Киева разрешил проводить заочное расследование в деле Онищенко.В январе 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины обратились к властям Испании и Германии с просьбой об экстрадиции политика.5 марта Онищенко вручили новое подозрение. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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