Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин выдвинул условия, на которых он согласен выполнить обещание, данное журналисту Юрию Дудю. Зюганов считает, что Грудинин (справа) должен отпустить еще и бороду Фото: ЕРА "Что касается усов, я думаю, что мы с Юрием Дудем еще обязательно встретимся. Как только он на камеру скажет, что считает эти выборы честными и абсолютно честными, то я сразу при нем побреюсь", – пообещал Грудинин.При этом Зюганов добавил, что Грудинин не должен выполнять условий пари."Учитывая, что поддержали 55% на одном участке и 56% на другом, непременно теперь уже надо и бороду отпускать", – добавил он.6 февраля Дудь предложил Грудинину пари: если кандидат от КПРФ наберет больше 15%, то журналист побреется наголо, если меньше 15% – Грудинин сбреет усы. "Договорились", – ответил Грудинин, и они ударили по рукам.18 марта – в день годовщины аннексии Крыма – в России прошли президентские выборы. Издание "ГОРДОН" вело онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня. Согласно результатам обработки 99,8% бюллетеней, действующий президент России Владимир Путин лидирует с 76,67% голосов, Грудинин с 11,79% на второй позиции. После публикации результатов выборов Дудь опубликовал фото бритвы.По данным РБК, результаты кандидата от Компартии Грудинина на выборах президента России в 2018 году оказались для КПРФ худшими в истории президентских выборов.Грудинин заявил 18 марта, что выборы не были честными. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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