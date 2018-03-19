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Грудинин: Как только Дудь на камеру скажет, что считает выборы президента РФ честными, я сразу при нем побреюсь
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19.03.2018 19:09
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Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин выдвинул
условия, на которых он согласен выполнить обещание, данное
журналисту Юрию Дудю. Зюганов считает, что Грудинин (справа) должен
отпустить еще и бороду Фото: ЕРА "Что касается усов, я думаю, что
мы с Юрием Дудем еще обязательно встретимся. Как только он на
камеру скажет, что считает эти выборы честными и абсолютно
честными, то я сразу при нем побреюсь", – пообещал
Грудинин.При этом Зюганов добавил, что Грудинин не должен выполнять
условий пари."Учитывая, что поддержали 55% на одном участке и 56%
на другом, непременно теперь уже надо и бороду отпускать", –
добавил он.6 февраля Дудь предложил Грудинину пари: если кандидат
от КПРФ наберет больше 15%, то журналист побреется наголо, если
меньше 15% – Грудинин сбреет
усы. "Договорились", – ответил Грудинин, и они ударили по
рукам.18 марта – в день годовщины
аннексии Крыма – в России прошли президентские выборы.
Издание "ГОРДОН" вело онлайн-трансляцию наиболее важных
событий дня. Согласно результатам обработки 99,8% бюллетеней,
действующий президент России Владимир Путин лидирует
с 76,67% голосов, Грудинин с 11,79% на второй позиции. После
публикации результатов выборов Дудь опубликовал фото бритвы.По
данным РБК, результаты кандидата от Компартии Грудинина на выборах
президента России в 2018 году оказались для КПРФ худшими в
истории президентских выборов.Грудинин заявил 18 марта,
что выборы не были честными.
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