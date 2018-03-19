Уменьшение расходов в 2018–2019 годах не приведет к снижению обороноспособности России, заявил президент РФ Владимир Путин. Со всеми государствами Путин намерен выстраивать конструктивные отношения Фото: ЕРА Он уверил, что уменьшение расходов не приведет к снижению обороноспособности России. Путин добавил, что "основные расходы были сделаны для создания новейших систем вооружения в предыдущие годы".По словам российского президента, "до логического завершения" нужно довести уже имеющиеся разработки, о которых он "еще не говорил".Президент РФ также отметил, что со всеми государствами он намерен выстраивать конструктивные отношения, а все спорные ситуации – решать политико-дипломатическим путем.На встрече Путин также заявил, что Россия не собирается "разгонять" гонку вооружений.18 марта – в день годовщины аннексии Крыма – в России прошли президентские выборы. Издание "ГОРДОН" вело онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня.19 марта глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что за Путина проголосовали 76,66% россиян. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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