Уменьшение расходов в 2018–2019 годах не приведет к снижению
обороноспособности России, заявил президент РФ Владимир Путин. Со
всеми государствами Путин намерен выстраивать конструктивные
отношения Фото: ЕРА Он уверил, что уменьшение расходов не приведет
к снижению обороноспособности России. Путин добавил, что "основные
расходы были сделаны для создания новейших систем вооружения в
предыдущие годы".По словам российского президента, "до логического
завершения" нужно довести уже имеющиеся разработки, о которых он
"еще не говорил".Президент РФ также отметил, что со всеми
государствами он намерен выстраивать конструктивные отношения, а
все спорные ситуации – решать политико-дипломатическим путем.На
встрече Путин также заявил, что Россия не собирается
"разгонять" гонку вооружений.18 марта – в день годовщины
аннексии Крыма – в России прошли президентские выборы.
Издание "ГОРДОН" вело онлайн-трансляцию наиболее
важных событий дня.19 марта глава Центральной избирательной
комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что за Путина
проголосовали 76,66% россиян.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира