В Кремле недовольны низким результатом действующего президента РФ Владимира Путина в Якутии во время прошедших 18 марта выборов главы государства, следовательно Егор Борисов может быть снят с должности руководителя региона, заявил источник "Дождя". Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Кремле считают, что Егор Борисов плохо контролирует ситуацию в регионе Фото: sakha.gov.ru "По предварительным данным ЦИК, в Якутии Путин показал худший результат – за него проголосовали 64,38% избирателей. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин, наоборот, показал лучший результат – 27,25%. Теперь в руководстве страны будут искать замену Борисову", – рассказал изданию близкий к Кремлю чиновник.По информации "Дождя", Кремль давно недоволен положением дел в Якутии, а избирательная кампания показала, что власти плохо контролируют ситуацию в регионе."Агитация на якутском языке была просто провалена. Этим успешно воспользовалась КПРФ – и в итоге результат Грудинина оказался очень высоким", – сообщает издание.18 марта – в день годовщины аннексии Крыма – в России прошли президентские выборы. Издание "ГОРДОН" вело онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня.19 марта глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что за Путина проголосовали 76,66% россиян. За кандидата от КПРФ Павла Грудинина свои голоса отдали 11,9% россиян, лидера ЛДПР Владимира Жириновского поддержали 5,66% избирателей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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