Народный депутат от фракции Блока Петра Порошенко Ирина Луценко заявила, что глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан и внефракционный нардеп Надежда Савченко являются агентами влияния Кремля в Украине. Ирина Луценко: Савченко, это дама в красной шляпе, на которую общество сейчас обращает внимание Фото: ЕРА "То что мы видим сейчас с Савченко и Рубаном, это яркий пример завуалированных диверсионных групп с украинским контекстом, через наших депутатов, через наших, возможных каких-то псевдоактивистов или патриотов. Для меня Савченко, это та дама в красной шляпе, на которую общество сейчас обращает внимание. Но видим ли мы тех, кто находится у нее в тени", – отметила она.Нардеп напомнила, что во время голосования за законопроект о реинтеграции Донбасса сразу несколько нардепов пытались сорвать заседание Верховной Рады с помощью дымовых шашек и перекрытия доступа в сессионный зал."Разве это не инсценировка, театральное это действо, чтобы посмотреть кто как себя будет вести. Как работает охрана, как сработает пожарная тревога, как будет вести себя та, или иная часть, как будут вести себя силовики. Я это рассматриваю, как подготовку к возможному теракту", – заявила она.По словам Луценко, уже внесен и зарегистрирован законопроект о входе в парламент через рамки металлоискателей."Подписали его руководители фракций, глава Верховной Рады, вице-спикер Ирина Геращенко, я, как представитель президента и народный депутат, наша часть будет поддерживать этот закон", – подытожила она.15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил в Раду представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в здании Верховной Рады.В этот же день Ирина Луценко рассказала, что Савченко вывели из сессионного зала парламента из-за "угрозы для окружающих".Позже стало известно, что Савченко попросили покинуть парламент несколько нардепов от "Народного фронта", в частности Андрей Тетерук и Андрей Левус. "Украинская правда" писала, что Савченко принесла в Верховную Раду три гранаты и пистолет.19 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает, что в парламент нардепов будут впускать только через рамки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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