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Выборы президента РФ прошли при отсутствии подлинной конкуренции – ОБСЕ
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19.03.2018 20:05
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Наблюдательная задача ОБСЕ указала на "постоянное давление на
общество" в ходе прошедшей кампании по выборам президента России.
Выборы без реальной конкуренции – это не выборы, заявили в ОБСЕ
Фото: osce.org Наблюдатели также отметили, что "ограничения на
основные свободы [граждан] и регистрацию кандидатов привели к
отсутствию подлинной конкуренции" на выборах."Выборы без реальной
конкуренции, которые мы видели здесь, не являются реальными
выборами. Там, где законодательная база ограничивает многие
основные свободы, и результат не вызывает сомнений, выборы почти
теряют свою цель – дать людям возможность выбирать своих
лидеров", – отметил специальный координатор и руководитель
краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Майкл Георг
Линк.Избирательное законодательство РФ, несмотря на внесение
некоторых поправок на основании рекомендаций Бюро по
демократическим институтам и правам человека, задача назвала
сложным и ограничивающим права избирателей и кандидатов. Миссия
ОБСЕ также обратила внимание на задержания активистов, которые
"поставили под сомнение легитимность выборов".Наблюдатели отметили,
что действующий президент РФ Владимир Путин не участвовал в дебатах
или предвыборной агитации, однако "широкое освещение его
официальной деятельности обеспечило ему доминирующее присутствие" в
СМИ."Постоянное давление на гражданское общество, отсутствие
критической точки зрения в большинстве средств массовой информации
и согласованные усилия по увеличению явки характеризуют
политическую среду этих выборов. День выборов был хорошо
организован, несмотря на некоторые нарушения", – отметил глава
миссии по наблюдению за выборами Ян Петерсен.18 марта – в
день годовщины аннексии Крыма – в России прошли
президентские выборы. Издание "ГОРДОН" вело
онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня.19 марта глава
Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила,
что за Путина проголосовало 76,66% россиян.За кандидата от
КПРФ Павла Грудинина свои голоса отдали 11,9% россиян, лидера
ЛДПР Владимира Жириновского поддержали 5,66% избирателей.
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