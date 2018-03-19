Сводка Новостей
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|Савченко обратилась к Порошенко с просьбой внести в Раду представление об увольнении Луценко
|19.03.2018 20:13
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https://www.facebook.com/Savchenko.Nadiia/posts/1559182357512392
Кроме того, она попросила президента Порошенко внести в Верховную Раду представление об увольнении Луценко за нарушение присяги."Луценко нарушил принцип презумпции невиновности в отношении меня и присягу прокурора, в которой обещал неуклонно соблюдать Конституцию и законы Украины, защищать права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства. Следовательно, в жалобе к президенту Украины я прошу подать в Верховную Раду письменное представление о предоставлении согласия на увольнение Луценко с должности генерального прокурора за нарушение присяги прокурора. После получения указанного выше согласия Верховной Рады Украины – освободить Луценко от должности генерального прокурора Украины за нарушение присяги прокурора", – добавила Савченко.13 марта издание "Страна" написало, что по данным источников, Савченко вела переговоры с высокопоставленными военнослужащими о возможном военном перевороте в Украине. 15 марта Луценко направил в Раду представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в здании Верховной Рады.
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