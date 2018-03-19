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Ирина Луценко: Видео по делу Савченко шокирует все общество
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19.03.2018 20:29
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Народный депутат от фракции Блока Петра Порошенко Ирина Луценко
заявила, что ее коллеги будут голосовать за арест внефракционного
нардепа Надежды Савченко. Ирина Луценко по поводу дела Надежды
Савченко: Мы определились. Это недопустимо Фото: ЕРА "В
среду будет рассматривать комитет. Вносить может только
генпрокурор, согласно процедуре. Поэтому он будет. Фракция будет
голосовать за все три позиции – за снятие неприкосновенности,
за арест, за все три позиции. Мы определились. Это
недопустимо. Те факты, то видео, которое вы увидите в четверг, –
оно шокирует все общество", – заверила она.15 марта
генеральный прокурор Украины Луценко направил в Раду
представления на привлечение к уголовной ответственности,
задержание и арест Надежды Савченко. Он заявил, что
нардеп планировала теракт в здании Верховной Рады.В этот
же день Ирина Луценко рассказала, что Савченко вывели из
сессионного зала парламента из-за "угрозы для
окружающих".Позже стало известно, что Савченко попросили покинуть
парламент несколько нардепов от "Народного фронта", в частности
Андрей Тетерук и Андрей Левус. "Украинская правда" писала, что
Савченко принесла в Верховную Раду три гранаты и пистолет.19
марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который
предусматривает, что в парламент нардепов будут впускать
только через рамки.
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