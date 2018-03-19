Сводка Новостей
- Семенченко сообщил, что дал показания ГПУ по делу второго командира батальона "Донбасс" Виногродского
- Климкин: Мы часто слышим, что Путин перешел ту или иную "красную линию". Для России больше нет "красных линий". Забудьте
- "Новая почта": Луценко подтвердил, что в ходе обысков 16 марта в компаниях группы нарушений выявлено не было
- Найем: Нацбюро финбезопасности сможет проводить оперативно-розыскные мероприятия на основании аналитической справки
- В Черновцах тушили пожар на крупнейшем в Украине рынке
|Найем: 10 млрд грн страна собрала, чтобы отдать Ахметову. А обыски прошли в "Новой почте", чтобы изъять 132 тыс. грн
|19.03.2018 20:37
|
https://www.facebook.com/Mustafanayyem/posts/10212202749209984
16 марта сооснователь компании "Новая почта" Владимир Поперешнюк рассказал об обысках в офисах компании в Киеве, Полтаве и Харькове, а также в его личном кабинете.Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщала, что обыски проходят в 15 помещениях.В ГПУ заявляли, что во время обысков были обнаружены и изъяты документы и деньги.Сарган отметила, что уголовное производство открыто в отношении должностных лиц компании "Новая почта" и родственных ей предприятий по делу о неуплате налогов в отдельно крупных размерах.19 марта в компании сообщили, что во время обысков правоохранители изъяли 132 тыс. грнКомпания "Новая почта" была основана в 2001 году. Ее сеть насчитывает более 2,35 тыс. отделений. В автопарке компании значится свыше 3600 автомобилей.
Поделитесь статьей с друзьями