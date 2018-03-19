Беглый внефракционный народный депутат Александр Онищенко заявил, что шел в политику с целью защитить свой бизнес. Онищенко: Я шел что бы защитить бизнес Фото: pravda.com.ua "Если бы я вам показал дело, вы бы сами поняли, что это полная фальсификация. Нет никакого газового дела. Нет никаких там безумных цифр. То, что называется – чистый вымысел. Я все компании выкупил за деньги. По рыночной цене. По максимальной цене", – подчеркнул Онищенко. Он выразил надежду, что президент Украины Петр Порошенко уйдет со своего поста "раньше, чем все мы этого ожидаем"."И я так смогу вернуться в Украину", – отметил нардеп.На вопрос журналиста, зачем он вообще пошел в политику, Онищенко заявил, что многие идут "в депутатство", чтобы заработать, однако его цели были другими."Я шел что бы защитить бизнес. Потому что, когда бизнесом интересуются, его всегда пытаются отобрать. Моя компания "Пласт" – я ее купил. Купил по максимальной цене. Все остальные три – по максимально рыночной цене. Официально", – добавил быстрый нардеп.Онищенко фигурирует в деле о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии компании "Укргазвидобування". По данным следствия, государству был нанесен убыток на сумму около 3 млрд грн. Следствие установило причастность к незаконной схеме 29 человек, включая Онищенко.По информации Генеральной прокуратуры, нардеп покинул Украину 2 июля 2016 года.5 июля того же года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора о привлечении к ответственности, задержании и аресте Онищенко. Сам он отказался присутствовать на заседании парламента, заявив, что его "подставили и кинули".29 июля политик сообщил, что находится в Лондоне и готов отстаивать свою правоту в британском суде.В декабре Онищенко рассказал в интервью изданию "Страна", что по поручению Администрации Президента скупал голоса в Верховной Раде, "торговался и организовывал коммерческие голосования" в пользу Порошенко. Онищенко также отметил, что на протяжении года записывал свои разговоры с Порошенко и его окружением на диктофон в наручных часах, а в конце ноября передал аудиозаписи спецслужбам США.Президент Украины утверждал, что ничего не слышал о пленках Онищенко.18 декабря 2017 года Соломенский районный суд Киева разрешил проводить заочное расследование в деле Онищенко.В январе 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины обратились к властям Испании и Германии с просьбой об экстрадиции политика.5 марта Онищенко вручили новое подозрение. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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