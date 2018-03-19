"Федерация футбола ветеранов АТО" требует уволить вице-президента ФФУ Вадима Костюченко за его действия во время Евромайдана. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сообщил главный редактор журнала "Футбол", член исполкома Федерации футбола Украины Артем Франков. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Франков: Вадиму Константиновичу давно стоило бы, если он прав, предъявить доказательства Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Вадима Костюченко, обвиняя его в пособничестве титушкам во время Революции достоинства. Об этом По его словам, ветераны войны прорвали кордон спецназа, чтобы встретиться с главой федерации Андреем Павелко и выразить недоверие Костюченко.В 2017 году СМИ писали, что Костюченко подделал свой первый диплом, на базе которого сделал дальнейшую карьеру. По данным Франкова, эта претензия ветеранов была не основной."Вопрос даже не в том, фальшивый у него диплом или нет, и Вадиму Константиновичу давно стоило бы, если он прав, предъявить доказательства. А последующие два он получил на основе этого. То есть все три становятся фальшивыми, – сказал главред "Футбола". – У ветеранов АТО к Костюченко другие претензии, они вменяют ему в вину титушководство во время Майдана – доставку, организацию и обеспечение титушек".16 марта "Федерация футбола участников АТО" обвинила Костюченко в непрофессионализме и саботаже сотрудничества в сфере реабилитации ветеранов войны. По данным членов общественной организации, Павелко обещал вынести вопрос деятельности вице-президента на ближайший исполком ФФУ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки футбола костюченко ато ветеранов его Теги: спорт