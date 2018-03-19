Народный депутат от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем считает, что законопроект про Национальное бюро финансовой безопасности Украины выводит это ведомство из подследственности НАБУ и дает ему широкие полномочия. Найем: Директор НБФБ и его заместители будут выведены из подследственности Госбюро расследований и НАБУ Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Автор законопроекта Нина Южанина... ранее заявила, что готовила законопроект по поручению президента... Если ориентироваться на опубликованный ранее черновик документа, новый орган будет находиться в вертикали президента, а не Кабинета министров. Решение о назначении и увольнении главы НБФБ будет принимать лично глава государства по предложению комиссии из девяти человек – по трое от президента, Кабмина и парламента. При этом, если парламент по какой-то причине не сможет назначить своих представителей (как, например с аудиторами НАБУ), недостающая квота отходит президенту", – рассказал он.Нардеп отметил, что законопроект не предполагает ликвидацию департаментов расследования экономических преступлений в СБУ, Фискальной службе, Нацполиции и ГПУ."В документе нет никаких ограничений при приеме на работу бывших сотрудников этих департаментов. Сама процедура отбора кадров в новом органе – это большой откат назад в вопросе прозрачности, поскольку отборочные комиссии практически в полном составе будут определяться главой ведомства", – предупредил Найем.Он добавил, что несмотря на заявления власти о новых подходах в деятельности НБФБ, бюро будет иметь право инициировать любые проверки и ревизии."Из самого рискованного. Законопроект предполагает внести в Уголовный кодекс новую статью 190-1, которую будет расследовать исключительно НБФБ – присвоение, растрата и завладение бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением. "Инновация" состоит в том, что на данный момент эти правонарушения относятся к подследственности Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Помимо этого, сотрудники НБФБ будут иметь право проводить оперативно-розыскные мероприятия на основании аналитической справки. И отдельно украшение этого праздника жизни состоит в том, что директор НБФБ и его заместители будут выведены из подследственности Госбюро расследований и НАБУ", – подчеркнул Найем.Он добавил, что НБФБ будет иметь право запрашивать любую информацию, в том числе, материалы досудебного расследования у любых других правоохранительных органов – от Нацполиции до НАБУ."Авторы документа предлагают считать НБФБ специализированным правоохранительным органом, хотя по всем признаком является еще одним органом в системе исполнительной власти. В связи со всем этим у меня нескромный вопрос к премьер-министру. Уважаемый Владимир Борисович (Гройсман. – ), а где текст законопроекта про Службу финансовых расследований, который был утвержден Кабинетом министров более года назад, но по непонятной причине, до сих пор не подписан и не направлен на рассмотрение Верховной Рады?" – подытожил нардеп. https://www.facebook.com/Mustafanayyem/posts/10212203547749947 В декабре прошлого года президент Украины Петр Порошенко заявлял, что собирается зарегистрировать в Верховной Раде законопроект о Госбюро финансовой безопасности в течение нескольких дней или недель. Он анонсировал, что "бюро должно стать не спецназом, не "прослушкой", не штурмовиками, а интеллектуальным центром, работа которого будет базироваться на использовании современных риск-ориентированных методов криминального анализа". 28 февраля 2018 годанародный депутат от БПП, глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина сообщила в Facebook, что законопроект готов, и опубликовала его. Порошенко заявил, что законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности гарантирует, что ни один из силовиков не сможет "подойти к двери бизнеса". 19 марта законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности зарегистрирован в Верховной Раде. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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