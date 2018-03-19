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Найем: Нацбюро финбезопасности сможет проводить оперативно-розыскные мероприятия на основании аналитической справки
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19.03.2018 21:33
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Народный депутат от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем считает,
что законопроект про Национальное бюро финансовой безопасности
Украины выводит это ведомство из подследственности НАБУ и дает ему
широкие полномочия. Найем: Директор НБФБ и его заместители
будут выведены из подследственности Госбюро расследований и НАБУ
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Автор законопроекта Нина
Южанина... ранее заявила, что готовила законопроект по поручению
президента... Если ориентироваться на опубликованный ранее черновик
документа, новый орган будет находиться в вертикали президента, а
не Кабинета министров. Решение о назначении и увольнении главы НБФБ
будет принимать лично глава государства по предложению комиссии из
девяти человек – по трое от президента, Кабмина и парламента. При
этом, если парламент по какой-то причине не сможет назначить своих
представителей (как, например с аудиторами НАБУ), недостающая квота
отходит президенту", – рассказал он.Нардеп отметил, что
законопроект не предполагает ликвидацию департаментов расследования
экономических преступлений в СБУ, Фискальной службе, Нацполиции и
ГПУ."В документе нет никаких ограничений при приеме на работу
бывших сотрудников этих департаментов. Сама процедура отбора кадров
в новом органе – это большой откат назад в вопросе прозрачности,
поскольку отборочные комиссии практически в полном составе будут
определяться главой ведомства", – предупредил Найем.Он добавил, что
несмотря на заявления власти о новых подходах в деятельности НБФБ,
бюро будет иметь право инициировать любые проверки и ревизии."Из
самого рискованного. Законопроект предполагает внести в Уголовный
кодекс новую статью 190-1, которую будет расследовать исключительно
НБФБ – присвоение, растрата и завладение бюджетными средствами
путем злоупотребления служебным положением. "Инновация" состоит в
том, что на данный момент эти правонарушения относятся к
подследственности Национальное антикоррупционное бюро Украины
(НАБУ). Помимо этого, сотрудники НБФБ будут иметь право проводить
оперативно-розыскные мероприятия на основании аналитической
справки. И отдельно украшение этого праздника жизни состоит в том,
что директор НБФБ и его заместители будут выведены из
подследственности Госбюро расследований и НАБУ", – подчеркнул
Найем.Он добавил, что НБФБ будет иметь право запрашивать любую
информацию, в том числе, материалы досудебного расследования у
любых других правоохранительных органов – от Нацполиции до
НАБУ."Авторы документа предлагают считать НБФБ специализированным
правоохранительным органом, хотя по всем признаком является еще
одним органом в системе исполнительной власти. В связи со всем этим
у меня нескромный вопрос к премьер-министру. Уважаемый Владимир
Борисович (Гройсман. – ), а где текст законопроекта про
Службу финансовых расследований, который был утвержден Кабинетом
министров более года назад, но по непонятной причине, до сих пор не
подписан и не направлен на рассмотрение Верховной Рады?" –
подытожил нардеп.
https://www.facebook.com/Mustafanayyem/posts/10212203547749947
В декабре прошлого года президент Украины Петр Порошенко заявлял,
что собирается зарегистрировать в Верховной
Раде законопроект о Госбюро финансовой безопасности в течение
нескольких дней или недель. Он анонсировал, что "бюро должно стать
не спецназом, не "прослушкой", не штурмовиками, а интеллектуальным
центром, работа которого будет базироваться на использовании
современных риск-ориентированных методов криминального
анализа".
28 февраля 2018 годанародный депутат от БПП, глава комитета
Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина
Южанина сообщила в Facebook, что законопроект готов, и
опубликовала его.
Порошенко заявил, что законопроект о Национальном
бюро финансовой безопасности гарантирует, что ни один из
силовиков не сможет "подойти к двери бизнеса".
19 марта законопроект о Национальном бюро финансовой
безопасности зарегистрирован в Верховной Раде.
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