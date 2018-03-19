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Семенченко сообщил, что дал показания ГПУ по делу второго командира батальона "Донбасс" Виногродского
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19.03.2018 21:57
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Депутат Верховной Рады от фракции "Самопоміч" Семен Семенченко
заявил, что его вызвали в Генеральную прокуратуру Украины по делу
об участии добровольцев, в том числе второго командира батальона
"Донбасс" Анатолия Виногродского, в антикоррупционном протесте
возле парламента. Семенченко предполагает, что Генеральная
прокуратура продолжит вызывать его для показаний по другим делам
против добровольцев Фото: samopomich.ua "17 октября 2017 года мы
вышли на протест возле Верховной Рады, находились там 3,5 месяца. В
этот же день Луценко лично подписал распоряжение, и у нас похитили
нескольких человек - второго комбата "Донбасса" Анатолия
Виногродского, Литвиненко и еще нескольких человек. Их вывезли в
Донецкую область с целью организации давления, чтобы мы поскорее
разошлись. Было сфабриковано несколько дел. Одно – от 2014
года, второе – от 2015 года. Хотя по этим делам уже давно были
проведены проверки. Еще одно дело было новое - против участников
антикоррупционного протеста", - рассказал Семенченко.Он также
предположил, что опросы по делам добровольцев продолжатся."Я думаю,
что это продолжится. С одной стороны, кампания в прессе, что все
добровольцы негодяи и мародеры. С другой стороны, они постараются
сделать так, чтобы добровольцы, которых уже арестовали в октябре,
ноябре и декабре, остались в тюрьме", – отметил Семенченко.В
октябре у здания Рады несколько политических партий и общественных
движений начали всеукраинскую акцию в поддержку
масштабной политической реформы. Они потребовали принять законы об
ограничении депутатской неприкосновенности, об антикоррупционном
суде и новых избирательных правилах.В ноябре 2017 года активисты
заявляли, что силовики похитили организаторов
акции: Виногродского, бойца батальона "Донбасс"
Александра Новикова и командира роты "ОУН" Леонида
Литвиненко.3 марта 2018 года при разгоне палаточного городка под
Радой произошли стычки между полицией и
протестующими. Силовики задержали более 100 митингующих и
изъяли девять гранат РГД-5, "коктейли Молотова" и пять дымовых
мин.В движении "Визволення" проинформировали, что были
госпитализированы 11 активистов. В МВД сообщили о семерых
пострадавших правоохранителях.13 марта министр внутренних дел
Украины Арсен Аваков предположил, что Семенченко накануне
штурма вынес из лагеря протестующих сумки с оружием. В ответ
Семенченко заявил, что выносил из палаточного лагеря личные вещи
протестующих.
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