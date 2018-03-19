Депутат Верховной Рады от фракции "Самопоміч" Семен Семенченко заявил, что его вызвали в Генеральную прокуратуру Украины по делу об участии добровольцев, в том числе второго командира батальона "Донбасс" Анатолия Виногродского, в антикоррупционном протесте возле парламента. Семенченко предполагает, что Генеральная прокуратура продолжит вызывать его для показаний по другим делам против добровольцев Фото: samopomich.ua "17 октября 2017 года мы вышли на протест возле Верховной Рады, находились там 3,5 месяца. В этот же день Луценко лично подписал распоряжение, и у нас похитили нескольких человек - второго комбата "Донбасса" Анатолия Виногродского, Литвиненко и еще нескольких человек. Их вывезли в Донецкую область с целью организации давления, чтобы мы поскорее разошлись. Было сфабриковано несколько дел. Одно – от 2014 года, второе – от 2015 года. Хотя по этим делам уже давно были проведены проверки. Еще одно дело было новое - против участников антикоррупционного протеста", - рассказал Семенченко.Он также предположил, что опросы по делам добровольцев продолжатся."Я думаю, что это продолжится. С одной стороны, кампания в прессе, что все добровольцы негодяи и мародеры. С другой стороны, они постараются сделать так, чтобы добровольцы, которых уже арестовали в октябре, ноябре и декабре, остались в тюрьме", – отметил Семенченко.В октябре у здания Рады несколько политических партий и общественных движений начали всеукраинскую акцию в поддержку масштабной политической реформы. Они потребовали принять законы об ограничении депутатской неприкосновенности, об антикоррупционном суде и новых избирательных правилах.В ноябре 2017 года активисты заявляли, что силовики похитили организаторов акции: Виногродского, бойца батальона "Донбасс" Александра Новикова и командира роты "ОУН" Леонида Литвиненко.3 марта 2018 года при разгоне палаточного городка под Радой произошли стычки между полицией и протестующими. Силовики задержали более 100 митингующих и изъяли девять гранат РГД-5, "коктейли Молотова" и пять дымовых мин.В движении "Визволення" проинформировали, что были госпитализированы 11 активистов. В МВД сообщили о семерых пострадавших правоохранителях.13 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предположил, что Семенченко накануне штурма вынес из лагеря протестующих сумки с оружием. В ответ Семенченко заявил, что выносил из палаточного лагеря личные вещи протестующих. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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