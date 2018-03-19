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Боевик в приступе белой горячки схватил две боевые гранаты, сорвал чеки и разоружил сослуживцев. - штаб АТО
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19.03.2018 22:05
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По данным украинской разведки, боевики отправили в наркодиспансер
коллегу, который открыл огонь по сослуживцам и упал пьяным с
гранатами в руках близко от блиндажа. В штабе АТО сообщили об
инциденте с участием пьяного боевика Фото: ЕРА В штабе АТО
сообщили, что командир попытался провести "воспитательную беседу" с
боевиком."Воспитательный процесс на пользу боевику не пошел: тот
кричал, угрожал и даже выстрелил в сторону командира. Командир
точности подчиненного не оценил и наградив последнего несколькими
пинками приказал разоружить и бросить его в блиндаж", – рассказали
в штабе АТО.В пресс-службе АТО рассказали, что пьяный боевик
захотел отомстить командиру."В это время у него и случился приступ
белой горячки: боевик схватил две боевые гранаты, которые были в
блиндаже, сорвав предохранительные кольца разоружил сослуживцев и
прихватив оружие поплелся прочь. Но далеко уйти так и не смог: в
нескольких шагах он рухнул в снег, накрыв телом две гранаты", –
говорится в сообщении.В штабе АТО рассказали, что пьяного боялись
трогать в течение часа, после чего его разоружили и перенесли в
комнату командира, где оставили трезветь до утра."По данным
украинской разведки по факту инцидента боевики "наверх" не
докладывали. Посоветовавшись со старшим офицером штаба второго
армейского корпуса, находящегося в части с проверкой, боевиками
принято решение о сокрытии события. Боевика ждет больничная палата
в наркодиспансере", – заявили в штабе АТО.
https://www.facebook.com/ato.news/posts/1892941790716618
18 марта в штабе АТО сообщили, что по меньшей мере пятеро боевиков
седьмой отдельной мотострелковой бригады российско-оккупационных
войск пострадали от взрыва ручной гранаты.
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