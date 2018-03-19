По данным украинской разведки, боевики отправили в наркодиспансер коллегу, который открыл огонь по сослуживцам и упал пьяным с гранатами в руках близко от блиндажа. В штабе АТО сообщили об инциденте с участием пьяного боевика Фото: ЕРА В штабе АТО сообщили, что командир попытался провести "воспитательную беседу" с боевиком."Воспитательный процесс на пользу боевику не пошел: тот кричал, угрожал и даже выстрелил в сторону командира. Командир точности подчиненного не оценил и наградив последнего несколькими пинками приказал разоружить и бросить его в блиндаж", – рассказали в штабе АТО.В пресс-службе АТО рассказали, что пьяный боевик захотел отомстить командиру."В это время у него и случился приступ белой горячки: боевик схватил две боевые гранаты, которые были в блиндаже, сорвав предохранительные кольца разоружил сослуживцев и прихватив оружие поплелся прочь. Но далеко уйти так и не смог: в нескольких шагах он рухнул в снег, накрыв телом две гранаты", – говорится в сообщении.В штабе АТО рассказали, что пьяного боялись трогать в течение часа, после чего его разоружили и перенесли в комнату командира, где оставили трезветь до утра."По данным украинской разведки по факту инцидента боевики "наверх" не докладывали. Посоветовавшись со старшим офицером штаба второго армейского корпуса, находящегося в части с проверкой, боевиками принято решение о сокрытии события. Боевика ждет больничная палата в наркодиспансере", – заявили в штабе АТО. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1892941790716618 18 марта в штабе АТО сообщили, что по меньшей мере пятеро боевиков седьмой отдельной мотострелковой бригады российско-оккупационных войск пострадали от взрыва ручной гранаты. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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