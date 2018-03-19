|
"Новая почта": Луценко подтвердил, что в ходе обысков 16 марта в компаниях группы нарушений не выявили
|
19.03.2018 22:13
|
Юридическая служба группы компаний "Новая почта" ответит на все
вопросы Генеральной прокуратуры Украины и предоставит все
необходимые следствию материалы, отметили в компании по итогам
встречи с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке "Новая
почта": Луценко выразил обеспокоенность по поводу
использования перевозчиков в схемах транспортировки нелегальных
товаров Фото: Нова Пошта / Facebook "Юрий Луценко подтвердил, что в
ходе обысков, проведенных 16.03.2018 года в компаниях группы,
нарушений выявлено не было. Изъятые при обыске денежные средства
клиентов компании "Пост Финанс" будут возвращены", – говорится
в сообщении.В компании отметили, что юридическая служба группы
компаний ответит на все вопросы ведомства и предоставит все
необходимые материалы, после чего будет принято законное решение по
этому делу."Генеральный прокурор выразил обеспокоенность по поводу
использования перевозчиков в схемах транспортировки нелегальных
товаров. Стороны договорились о разработке совместного плана
действий с целью не допустить возможные случаи перевозок незаконных
грузов", – добавили в пресс-службе компании.16 марта
сооснователь компании "Новая почта" Владимир Поперешнюк
рассказал об обысках в офисах компании в Киеве, Полтаве и
Харькове, а также в его личном кабинете.Пресс-секретарь
генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщала, что
обыски проходят в 15 помещениях.В ГПУ заявляли, что во время
обысков были обнаружены и изъяты документы и деньги.Сарган
отметила, что уголовное производство открыто в отношении
должностных лиц компании "Новая почта" и родственных ей предприятий
по делу о неуплате налогов в отдельно крупных размерах.19
марта в компании сообщили, что во время
обысков правоохранители изъяли 132 тыс. грн.Луценко
заявил, что через "Новую почту" в больших объемах пересылались
безакцизные алкогольные товары и наркотические вещества.Компания
"Новая почта" была основана в 2001 году. Ее сеть насчитывает более
2,35 тыс. отделений. В автопарке компании значится свыше 3600
автомобилей.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира