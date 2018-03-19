Юридическая служба группы компаний "Новая почта" ответит на все вопросы Генеральной прокуратуры Украины и предоставит все необходимые следствию материалы, отметили в компании по итогам встречи с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке "Новая почта": Луценко выразил обеспокоенность по поводу использования перевозчиков в схемах транспортировки нелегальных товаров Фото: Нова Пошта / Facebook "Юрий Луценко подтвердил, что в ходе обысков, проведенных 16.03.2018 года в компаниях группы, нарушений выявлено не было. Изъятые при обыске денежные средства клиентов компании "Пост Финанс" будут возвращены", – говорится в сообщении.В компании отметили, что юридическая служба группы компаний ответит на все вопросы ведомства и предоставит все необходимые материалы, после чего будет принято законное решение по этому делу."Генеральный прокурор выразил обеспокоенность по поводу использования перевозчиков в схемах транспортировки нелегальных товаров. Стороны договорились о разработке совместного плана действий с целью не допустить возможные случаи перевозок незаконных грузов", – добавили в пресс-службе компании.16 марта сооснователь компании "Новая почта" Владимир Поперешнюк рассказал об обысках в офисах компании в Киеве, Полтаве и Харькове, а также в его личном кабинете.Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщала, что обыски проходят в 15 помещениях.В ГПУ заявляли, что во время обысков были обнаружены и изъяты документы и деньги.Сарган отметила, что уголовное производство открыто в отношении должностных лиц компании "Новая почта" и родственных ей предприятий по делу о неуплате налогов в отдельно крупных размерах.19 марта в компании сообщили, что во время обысков правоохранители изъяли 132 тыс. грн.Луценко заявил, что через "Новую почту" в больших объемах пересылались безакцизные алкогольные товары и наркотические вещества.Компания "Новая почта" была основана в 2001 году. Ее сеть насчитывает более 2,35 тыс. отделений. В автопарке компании значится свыше 3600 автомобилей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки компании что новая украины луценко Теги: происшествия