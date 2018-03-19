"ГОРДОН" представляет обзор основных новостей понедельника, 19 марта. Ключевые новости понедельника Фото: EPA; Нова Пошта / Facebook По данным подсчета голосов на выборах президента России, действующий глава государства Владимир Путин набирает 76,69%. Ближайший соперник, коммунист Павел Грудинин, получил 11,77%. ЦИК РФ обработал 99,94% протоколов.Издание "ГОРДОН" вело онлайн-трансляцию хода выборов.Украина просит международное общество не признавать итоги голосования на выборах президента РФ в оккупированном Крыму. Об этом заявил президент Петр Порошенко.Глава МИД Украины Павел Климкин передал главам внешнеполитических ведомств стран Европейского союза список из 140 человек, задействованных в организации и проведении выборов президента РФ на аннексированном полуострове.В заявлении внешнеполитического ведомства ЕС подчеркивается, что "Евросоюз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, а значит, не признает проведение выборов на полуострове".Руководство России будет усиливать обороноспособность страны, однако гонку вооружений "никто не собирается разгонять", заявил президент Владимир Путин. По его словам, расходы РФ на оборону будут снижены.Россия должна незамедлительно предать огласке всю имеющуюся информацию о программе разработки отравляющего вещества "Новичок". Об этом говорится в заявлении Совета министров иностранных дел Европейского союза в связи с отравлением в английском Солсбери бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери.Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что через компанию "Новая почта" осуществляется пересылка безакцизного алкоголя и наркотических веществ.В компании подчеркнули, что во время обысков 16 марта правоохранители изъяли 132 тыс. грн, принадлежавших клиентам, при этом нарушений законодательства в работе "Новой почты" не выявлено.Украинский политзаключенный Владимир Балух объявил бессрочную голодовку в СИЗО в оккупированном Крыму,выражая тем самым протест против приговора. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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